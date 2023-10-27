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Байден і Джонсон обговорили допомогу Україні, РФ може піти в новий наступ: головні новини ночі 27 жовтня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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7229
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Байден і Джонсон обговорили допомогу Україні, РФ може піти в новий наступ: головні новини ночі 27 жовтня 2023 року

Війна в Україні / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 27 жовтня 2023 року: 

  • США обіцяють відповісти на обстріли своїх баз на Близькому Сході у "обраний час та спосіб" Читати далі –>
  • У США очікують нового наступу росіян — Кірбі Читати далі –>
  • Новий спікер Палати представників та Байден обговорили допомогу Україні Читати далі –>
  • Лідери країн Євросоюзу закликали Ізраїль та ХАМАС до діалогу Читати далі –>
  • Китай не братиме участь у мирному саміті щодо України на Мальті — Bloomberg Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
7229
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