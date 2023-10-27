Байден і Джонсон обговорили допомогу Україні, РФ може піти в новий наступ: головні новини ночі 27 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 27 жовтня 2023 року:
- США обіцяють відповісти на обстріли своїх баз на Близькому Сході у "обраний час та спосіб" Читати далі –>
- У США очікують нового наступу росіян — Кірбі Читати далі –>
- Новий спікер Палати представників та Байден обговорили допомогу Україні Читати далі –>
- Лідери країн Євросоюзу закликали Ізраїль та ХАМАС до діалогу Читати далі –>
- Китай не братиме участь у мирному саміті щодо України на Мальті — Bloomberg Читати далі –>
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