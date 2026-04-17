"Байден і Путін помилилися": президент Бразилії пояснив, чому війна триває вже чотири роки
Президент Бразилії наголосив, що ні Москва, ні Вашингтон не змогли реалізувати свої плани «швидкої перемоги».
Бразилія жодного разу не визнала права Росії вторгатися на територію України.
Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва в інтерв’ю виданню El Pais.
Він запевнив, що Бразилія завжди закликала, що вирішення війни в Україні полягає в переговорах.
На його думку, на початку вторгнення обидві сторони мали завищені очікування.
«Багато хто помилявся; Байден думав, що скоро знищить Росію. А Росія думала, що скоро знищить Україну. Вони помилялися. Війна триває вже чотири роки. Скільки життів, скільки доларів, скільки руйнувань вона спричинила? І хтось думає, що ми на цьому зупинимося? Вона не зупиниться», — вважає політик.
Також він зауважив, що наразі світ зіткнувся з дуже небезпечною ситуацією: ніколи з часів Другої світової війни не було стільки одночасних конфліктів. Президент Бразилії закликав «переосмислити» роль ООН, скасувати право вето у Радбезі ООН і розширити його, очевидно натякаючи на свою країну.
«Геополітика 1945 року недійсна для 2026 року», — додав він.
Раніше у Financial Times попередили, що Путін готує нову фазу війни на сході України і стягує на фронт 20 тисяч солдатів.