"Байден і Путін помилилися": президент Бразилії пояснив, чому війна триває вже чотири роки

Байден, Путін і фатальні очікування: президент Бразилії розібрав помилки великих гравців

Бразилія жодного разу не визнала права Росії вторгатися на територію України.

Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва в інтерв’ю виданню El Pais.

Він запевнив, що Бразилія завжди закликала, що вирішення війни в Україні полягає в переговорах.

На його думку, на початку вторгнення обидві сторони мали завищені очікування.

«Багато хто помилявся; Байден думав, що скоро знищить Росію. А Росія думала, що скоро знищить Україну. Вони помилялися. Війна триває вже чотири роки. Скільки життів, скільки доларів, скільки руйнувань вона спричинила? І хтось думає, що ми на цьому зупинимося? Вона не зупиниться», — вважає політик.

Також він зауважив, що наразі світ зіткнувся з дуже небезпечною ситуацією: ніколи з часів Другої світової війни не було стільки одночасних конфліктів. Президент Бразилії закликав «переосмислити» роль ООН, скасувати право вето у Радбезі ООН і розширити його, очевидно натякаючи на свою країну.

«Геополітика 1945 року недійсна для 2026 року», — додав він.

