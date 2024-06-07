Байден на зустрічі із Зеленським оголосив про додаткове фінансування для відновлення енергетики

Президент України Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з президентом США Джо Байденом. Американський лідер попросив вибачення за місяці затримки з допомогою Україні та оголосив новий пакет фінансової допомоги на суму 225 млн доларів.

Про це стало відомо із відео зустрічі, опублікованій в Telegram-каналі українського президента.

"Ви продовжуєте боротися у спосіб, який є просто дивовижним. Я прошу вибачити за ті тижні, коли не було відомо, що з фінансуванням. І за те, що в нас були проблеми із законопроєктом, який ми повинні були ухвалити із грошима в ньому, через деяких наших дуже консервативних політиків, які його затримували. Але нарешті ми це зробили. І відтоді, включно із сьогоднішнім днем, я оголосив про шість пакетів значного фінансування. Сьогодні я також підписую додатковий пакет на 225 млн доларів, щоб допомогти вам відновити електромережу", - сказав Джо Байден на зустрічі із Зеленським.

Американський лідер наголосив, що те, як українці тримаються під час наступу російських окупантів на Харківщині, свідчить, що Україну "не можна і ніколи не вдасться перемогти".

Байден наголосив, що США завжди надаватимуть підтримку Україні.

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"Ви є оплотом проти агресії. Ми зобов’язані бути поряд. Тому очікую детального обговорення, що робити далі", - сказав президент США.

Президент України наголосив на важливості посилення захисту Харківщини та пришвидшенні поставок у межах нових пакетів військової допомоги від США.

Зеленський також зазначив, що для ефективного захисту від щоденного російського терору Україна має отримати можливості завдавати удари по військових цілях на території Росії.

"Дякую за те, що США з Україною. Це необхідно нашому народу для відчуття, що ми не самотні – ми з вами, з нашим стратегічним партнером", - підсумував український президент.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден запевнив, що американська зброя не буде використана для ударів по Москві або Кремлю після того, як він дозволив Україні застосовувати її по території Росії.

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