Байден наближається до того, аби дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ - ЗМІ

Президент США побоюється, що це може призвести до ескалації у війні.

Президент США Джо Байден наближається до того, аби дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по території РФ. Це може бути одне з найважливіших рішень Байдена за останні роки.

Про це пише видання The New York Times.

Як зазначається, Байден довго опирався дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по Росії через побоювання, що це може перерости в пряму американську конфронтацію з ядерним противником.

Тепер, після місяців скарг президента України Володимира Зеленського на обмеження використання зброї, Білий дім почав офіційну переоцінку того, чи варто ризикувати. Схвалення подальшого використання американської зброї дасть Києву можливість проводити контратаки на артилерійські та ракетні об’єкти, які зараз користуються чимось на кшталт безпечної гавані лише в Росії.

Додамо, що держсекретар Ентоні Блінкен став першим офіційним представником адміністрації, який публічно залишив відкритою можливість того, що адміністрація Байдена може “адаптувати та скоригувати” свою позицію щодо нападу на Росію з використанням американської зброї, виходячи зі змін умов на полі бою.

“Ми завжди приймаємо рішення щодо того, що необхідно для того, щоб Україна могла ефективно продовжувати захищати себе”, – сказав Блінкен.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що для ефективної оборони країни потрібно щонайменше 60 західних винищувачів.

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