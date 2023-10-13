Байден наступного тижня оприлюднить запит про допомогу Україні - Reuters

Трампісти заявили, що будуть опиратись намаганню обʼєднати допомогу для України та Ізраїлю.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден наступного тижня опублікує свій запит на додаткове фінансування України.

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Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр, інформує Reuters.

Видання повідомляє, що особа, знайома з цим питанням, раніше повідомила, що адміністрація Байдена планує просити у Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю після суботньої атаки бойовиків ХАМАС і Україні, яка 20 місяців бореться з вторгненням Росії.

Деякі республіканці заявили, що будуть чинити опір спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що план фінансування Байдена також включатиме гроші для Тайваню та південного кордону США.

Крім того, ми раніше інформували, що лідер республіканської більшості в Палаті представників переміг на виборах кандидата на посаду спікера.

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