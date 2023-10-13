Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Байден наступного тижня оприлюднить запит про допомогу Україні - Reuters

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
27
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Байден наступного тижня оприлюднить запит про допомогу Україні - Reuters

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Трампісти заявили, що будуть опиратись намаганню обʼєднати допомогу для України та Ізраїлю.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден наступного тижня опублікує свій запит на додаткове фінансування України.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр, інформує Reuters.

Видання повідомляє, що особа, знайома з цим питанням, раніше повідомила, що адміністрація Байдена планує просити у Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю після суботньої атаки бойовиків ХАМАС і Україні, яка 20 місяців бореться з вторгненням Росії.

Деякі республіканці заявили, що будуть чинити опір спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що план фінансування Байдена також включатиме гроші для Тайваню та південного кордону США.

Крім того, ми раніше інформували, що лідер республіканської більшості в Палаті представників переміг на виборах кандидата на посаду спікера.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
27
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація