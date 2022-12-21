Байден під час зустрічі з Зеленським оголосить новий пакет військової допомоги, що включатиме ЗРК Patriot — Білий дім

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтовні лідер США Джо Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки.

Великий пакет безпекової допомоги Україні на суму близько $2 млрд, ймовірно, включатиме батарею ЗРК Patriot.

Про це повідомляє Білий дім.

"Президент Байден оголосить новий значний пакет на майже 2 мільярдів доларів допомоги Україні у сфері безпеки. Він міститиме дуже важливу нову здатність: батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України", - заявив чиновник Білого дому.

За його словами, США навчатимуть українських військових керувати батареєю ракет Patriot. Це відбуватиметься "у третій країні", однак наразі не відомо, де саме.

" Це займе деякий час, але українські війська повернуться до своєї країни, щоб керувати цією батареєю", - додають у Білому домі.

Крім того, США пообіцяли й надалі надавати Україні протиповітряні системи, зокрема NASAMS, HAWK, Stinger та обладнання для боротьби з БПЛА.

Чиновник додав що під час візиту Зеленського Конгрес також обговорить ухвалення значного пакету додаткового фінансування для України на 2023 рік. Очікується, що виділення 40 мільярдів доларів для України на наступний рік матиме двопартійну підтримку.

Нагадаємо, стало відомо, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США 21 грудня українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників.

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