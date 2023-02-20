"Мета Путіна - стерти Україну з карти": Байден попередив про важкі дні, тижні та роки

Російський диктатор Володимир Путін має на меті знищити Україну. Але кремлівський диктатор уже зазнає поразки, а Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно.

Про це заявив президент США Джо Байден на брифінгу у Києві 20 лютого.

"Ми знаємо, що попереду важкі дні, тижні та роки. Мета Путіна - стерти Україну з карти. Але він уже зазнає поразки, а Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно", - сказав Байден.

Водночас, за словами американського президента, військова кампанія Путіна провалюється, російські війська втратили половину територій, які їм вдалося захопити на початку, і вони зазнають важких втрат.

"Російська економіка падає, вона ізольована і постає перед труднощами", - наголосив Байден.

Американський президент додав, що Путін розраховував на слабкість України і розділеність Заходу, які, як він вважав, були раніше. На думку Байдена, Путін думав, що протримається довше, ніж Захід.

"Я не думаю, що він так думає зараз", - додав Байден.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден із неанонсованим візитом прибув до Києва.

Байден і Зеленський провели зустріч та переговори.

За словами президента України, переговори з Байденом були дуже плідними, їхні результати відобразяться на полі бою.

Під час свого візиту Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 500 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.