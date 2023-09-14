Байден призначив спецпредставницю США з питань економічного відновлення України: чому це важливо

Президент Джо Байден призначив спецпредставницю США з економічного відновлення України. Нею стала колишня міністерка торгівлі США Пенні Пріцкер.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Чому США призначили спецпредставницю з питань відновлення економіки України

У США заявили, що Пенні Пріцкер - це досвідчена фахівчиня, яка допоможе нашому уряду відновити економічний потенціал України.

"Як досвідчена державна службовиця, колишня міністерка торгівлі США та лідерка галузі - з глибокими родинними зв'язками з Україною - спеціальна представниця Пріцкер принесе на цю важливу посаду десятиліття досвіду і знань. Працюючи пліч-о-пліч з українським урядом, нашими союзниками й партнерами, міжнародними фінансовими інституціями та приватним сектором, вона керуватиме зусиллями Сполучених Штатів, спрямованими на допомогу у відновленні української економіки", - йдеться у заяві.

Пенні Пріцкер 2015 року відвідувала свої історичну батьківщину на Київщині / Фото: Офіс президента України

У США пояснили, що спеціальна представниця займатиметься мобілізацією державних і приватних інвестицій, формуванням пріоритетів донорів, а також роботою над відкриттям експортних ринків і підприємств, закритих внаслідок жорстоких атак і руйнувань з боку Росії. Також Пенні Пріцкер допомагатиме українській владі проводити реформи, щоб Україна стала економічно потужною державою.

"Пріцкер також працюватиме з іншими міжнародними партнерами України, зокрема через координаційну платформу G7, щоб забезпечити взаємодоповнюваність і взаємопідсилення міжнародних зусиль, а також заохочувати міжнародних партнерів до подальшого посилення їхньої підтримки для задоволення нагальних потреб України у відновленні економіки", - додали там.

У США зазначили, що таким чином вони хочуть допомогти Україні побудувати краще майбутнє та захистити свою свободу.

Реакція Офісу Зеленського

Голова Офісу президента Андрій Єрмак подякував США за призначення Пенні Пріцкер на посаду спеціальної представниці США з питань відновлення української економіки.

"Ми дуже цінуємо цей крок і дякуємо нашим союзникам і друзям за їхні постійні й багаторівневі зусилля, щоб допомогти Україні перемогти. Я вітаю пані Пріцкер і вірю, що вона зосередить максимум зусиль на життєво важливій меті прискорення відновлення та відбудови нашої зруйнованої війною країни", - написав він.

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер: що відомо

Пенні Пріцкер народилася в Чикаго 1959 року. Вона американська мільярдерка, господарниця, підприємиця, громадська діячка і філантропка. Пенні належить до одного з найбагатших сімейств США, їм належить мережа готелів Hyatt.

Відомо, що родина спецпредставниці США з питань відновлення економіки України походить із села Великі Пріцьки Обухівського району Київської області.

Родичем Пенні Пріцкер є Яків Пріцкер - український еврей, який імігрував до США та започаткував разом із сином Ніколасом один із найвідоміших фінансових кланів Америки.

Теперішня спецпредставниця США з питань економічного відновлення України 2015 року відвідувала свою історичну батьківщину, а саме село Великі Пріцьки.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти помічників російського ВПК.

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