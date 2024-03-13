Байден - про новий пакет військової допомоги Україні: "Потрібно більше, поки не пізно"

На думку Байдена, Путін "створює загрозу для Європи, США і всього вільного світу".

Президент США Джо Байден прокоментував виділення Україні нового пакету допомоги на 300 мільйонів доларів. На його думку, "цього недостатньо".

Про це американський лідер повідомив на переговорах із президентом Польщі Анджеєм Дудою та польським прем'єр-міністром Дональдом Туском, передає ВВС.

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Байден пояснив, що це екстрений пакет допомоги, який вдалося направити за рахунок коштів, заощаджених у ході виконання попередніх контрактів Пентагону.

"Того, що ми сьогодні одобрили, зовсім не достатньо. Конгрес повинен негайно запропонувати об’єднаним партіям прийняти проект про національну безпеку, який включає допомогу Україні. Ми повинні діяти, поки не буде занадто поздно. Пока не поздно. Тому що, як пам'ятає Польща, Росія не залишиться в Україні", - наголосив він.

На його думку, Путін продовжує йти вперед, що, своєю чергою, "створює загрозу для Європи, США і всього вільного світу".

Додамо, що адміністрація Байдена запропонувала Конгресу надати більш масштабну допомогу Україні на суму близько 60 мільярдів доларів. Законопроект про це вже схвалив Сенат, але він поки що заблокований у Палаті представників через сторонників екс-президента Дональда Трампа та призначеного ім спикера Майка Джонсона.

Нагадаємо, за інформацією видання Politico, США в новому пакеті допомоги готуються передати Україні партію ракет ATACMS.

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