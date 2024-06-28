Байден проти Трампа: гучні заяви претендентів на президентське крісло, які сколихнули світ

У США пройшли дебати головних претендентів на президентське крісло. "Ти лузер і невдаха" – заявив Байден Трампу під час дебатів. Водночас Трамп назвав Байдена найгіршим президентом в історії США. Але на цьому політики не зупинилися. Трамп вкотре переконував, що зупинить війну в Україні, а Байден назвав Путіна військовим злочинцем.

Про гучні заяви Байдена та Трампа, які вже сколихнули весь світ – розповідаємо далі.

Теледуель Байдена та Трампа

Президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп зустрілися на перших дебатах в нинішній президентській кампанії. Політики виступили у студії телеканалу CNN в Атланті (штат Джорджія), 27 червня. Перша теледуель Байдена та Трампа перед виборами президента у листопаді тривала 90 хвилин. До речі, востаннє Джо Байден та Дональд Трамп дебатували під час президентської кампанії у жовтні 2020 року. Теледуель розпочалася з обговорення ситуації в економіці США.

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Трамп і Байден обмінялися думками щодо інфляції, робочих місць та податкової політики. Глава Білого дому почав із того, що перерахував чинники, які вважає економічними успіхами свого президентства, додавши при цьому, що "ще ба000гато чого належить зробити". Інфляція "вбиває" Сполучені Штати, парирував Трамп.

Без перепалки не обійшлося

А от потім почалося найцікавіше. Політики перейшли до зовнішньої політики. Ключове питання – війна в Україні. І тут Байдена та Трампа понесло. Без перепалки не обійшлося. Почнемо з Трампа. Одіозний політик та бізнесмен звинуватив Байдена у війні в Україні, запевнив, що ресурси закінчуються та вкотре наголосив, що тільки він в змозі зупинити війну.

"Умови Путіна щодо України неприйнятні. Війна б не почалася, якби в Америки "був лідер" і якби США керував той, кого Путін поважав би; Україна не виграє війну з Росією. У неї закінчуються ресурси та солдати. Це сумно, вони стільки людей втратили. Через дурні рішення Байдена. Хочу сказати, що РФ забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені – ні. аутін знав, що зі мною не можна грати. Війна в Україні не мала починатись, а тепер він захопить Україну. Росія ніколи б не напала, якби я був президентом", - основні тези, які озвучив Трамп.

Байден теж не пас задніх. Чинний президент США назвав дурницею всі коментарі, які Трамп говорить щодо війни РФ проти України, а Путіна назвав воєнним злочинцем.

"Путін – воєнний злочинець. Він убив тисячі й тисячі тисяч людей. Путін хоче відновити те, що було частиною радянської імперії; Бажаєте Третю світову – тоді оберіть Трампа", - сказав Байден.

Гострі заяви Байдена та Трампа

Також Дональд Трамп наголосив, що Європа витрачає на підтримку України значно менше, ніж США, та розкритикував Байдена за фінансову підтримку України. Мовляв, такі витрати "непотрібні", назвавши Володимира Зеленського "найкращим продавцем".

"Щоразу, як Зеленський приїжджає до США, везе $60 млрд із собою у кишені", - нагадав Трамп.

Однак, Трамп зазначив, що висунуті путіним умови для припинення війни є "неприйнятними" і знову заявив, що "врегулює конфлікт" між Росією та Україною ще до інавгурації.

Нагадаємо, що очільник Кремля назвав свої умови для "миру". Серед них – відмова Києва від планів вступити у НАТО, безядерний статус і повне виведення українських військ із областей, які Росія записала до своєї конституції.

Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Ну і Крим також. Водночас Байден заявив, що у разі перемоги в Україні Росія загрожуватиме іншим країнам Європі.

"Що буде з Польщею? Що буде з країнами НАТО": у майбутньому нападу з боку Росії можуть зазнати країни Європи, а не тільки Україна", - пригрозив Байден.

Ображали та глузували

Ба більше, кандидати ображали та глузували один з одного протягом усіх дебатів. Байден назвав Трампа "котом з провулка" за нібито "секс із порнозіркою", а також "засудженим злочинцем", "скиглієм", "найгіршим президентом в історії США", "лохом" і "невдахою", бо він нібито називав такими ж словами американців, які загинули на війні.

Сам Трамп це заперечує. Своєю чергою він назвав дії Байдена "абсолютно злочинними" і стверджував, що Байден "отримує гроші від Китаю" і є "маньчжурським кандидатом", не навівши жодних доказів.

Про Ізраїль

Тему Ізраїлю також не оминули. Байден заявив, що всі члени "Групи семи" підтримали його план щодо війни: звільнення заручників, припинення вогню:

"Єдина річ, що я не підтримую щодо Ізраїлю, це бомби, які використовують у густонаселених регіонах", підкреслив політик.

Трамп відповів, що Байден "став палестинцем", та що "єдиний, хто хоче продовжувати воювати — це ХАМАС" і треба дозволити Ізраїлю "закінчити роботу".

Раніше Байден заявляв, що підтримує ідею співіснування Ізраїлю та Палестини, проте ХАМАС не представляє інтереси палестинців. Трамп виказував сумніви, що дві країни зможуть співіснувати мирно.

Хто переміг у дебатах?

Примітно, що Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%. Це результати опитування CNN, яке медіа провело після теледуелі американських політиків. Ба більше, 81% американців заявили, що дебати не допомогли їм у виборі президента. Ще 14% сказали, що це змусило їх переосмислити дещо про кандидатів, але не змінило їхнього вибору, у той час, як 5% виборців заявили, що дебати кардинально вплинули на їхній вибір президента. При цьому до дебатів 55% виборців очікували, що Трамп виступить краще за опонента, 45% - що Байден.

Примітно, що після дебатів демократи в США заговорили про можливу заміну Джо Байдена іншим кандидатом на виборах, пише The New York Times. Аналітики кажуть, що це були не найкращі дебати для нього, бо його голос звучав хрипко, він декілька разів затинався і часом плутався у відповідях.

У його команді пояснили це застудою. Водночас The Washington Post і Reuters пишуть, що виступ Трампа був сповнений його звичайних перебільшень і "брехні".

Експерти про дебати

На думку експерта з міжнародних питань Олександра Краєва, Трамп виглядав активніше, молодше і в чомусь навіть сильніше під час промови на дебатах.

"Проте він же і брехав, і маніпулював, і не спромігся сподобатися незалежним. Байден не зміг виконати свого базового завдання — “не виглядати аж настільки старим”, тому все інше для нього потоне в цьому наративі".

Глядачам так і не вдалось отримати чіткі роз'яснення щодо позицій обох кандидатів щодо України, вважає речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. В коментарі Українській службі Голосу Америки Добрянський зазначив, що "питання про Україну іноді змішувалося з Ізраїлем – не з боку модераторів, а під час відповідей - тому ми насправді не отримали чіткого пояснення щодо майбутньої політики обох президентських адміністрацій щодо України".

Посол Деніел Курцер, професор політичних досліджень Близького Сходу, назвав коментарі Трампа щодо України "абсурдними" і такими, що можуть викликати занепокоєння союзників США. Його погляди наводить Принстонський університет

"Абсурдні коментарі Трампа щодо України - що він зупинить війну ще до того, як складе присягу - ймовірно збільшили занепокоєння серед наших союзників, які згадують про намір Трампа вийти з НАТО, як він це зробив у випадку з Паризькими угодами щодо клімату та ядерною угодою щодо Ірану", - йдеться в повідомленні.

Під час дебатів Трамп підтвердив своє скептичне ставлення до Зеленського, однак експрезидент США не надіслав сигналів, що може відмовитись підтримувати Україну, каже Майкл Кіммедж, завідувач кафедри Католицького університету Америки у Вашингтоні. А от Байден, наголошує аналітик, не відступив від своєї політики і "чітко заявив про свою відданість безпеці України, європейській безпеці, боротьбі з російською агресією та авторитаризмом". Кіммедж все ж вказує на те, що Байден не зміг ефективно озвучити свої погляди.

Вибори у США

Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 5 листопада цього року. Зауважимо, що попри проведені дебати, ні Байден, ні Трамп офіційно не є кандидатами від своїх партій. Так, республіканці мають затвердити кандидатуру свого кандидата у липні, а демократи – у серпні.

Епохальна подія! Як пройдуть дебати в США між Трампом і Байденом?

Додамо, дебати тривали 90 хвилин. У студії не було живої аудиторії.

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