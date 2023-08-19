Байден висміяв Путіна та дата вторгнення до Нігера: головні новини ночі 19 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 19 серпня 2023 року:
- Байден висміяв Путіна та заявив про програш Росії у війні проти України Читати далі –>
- Країни Західної Африки погодили дату вторгнення до Нігеру Читати далі –>
- У низці регіонів України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА Читати далі –>
- У Криму вночі пролунав потужний вибух — росЗМП Читати далі –>
- Росія кидає всі сили та ресурси на "остаточне вирішення українського питання" - Данілов Читати далі –>
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