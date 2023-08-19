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Байден висміяв Путіна та дата вторгнення до Нігера: головні новини ночі 19 серпня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Байден висміяв Путіна та дата вторгнення до Нігера: головні новини ночі 19 серпня 2023 року

Президент США Джо Байден

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 19 серпня 2023 року:

  • Байден висміяв Путіна та заявив про програш Росії у війні проти України Читати далі –>
  • Країни Західної Африки погодили дату вторгнення до Нігеру Читати далі –>
  • У низці регіонів України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА Читати далі –>
  • У Криму вночі пролунав потужний вибух — росЗМП Читати далі –>
  • Росія кидає всі сили та ресурси на "остаточне вирішення українського питання" - Данілов Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
180
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