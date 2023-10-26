Байден закликав нового спікера Палати представників якнайшвидше розглянути допомогу Україні та Ізраїлю

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що він вітає Майка Джонсона з обранням на пост спікера Палати представників та закликає його і Конгрес якнайшвидше прийняти пакет допомоги для України та Ізраїля.

Про це інформує CNN.

Байден заявив, що його адміністрація провела роботу над нагальними питаннями щодо підтримки України та Ізраїлю, поки конгресмени обрали собі спікера.

"Я працював над цими нагальними питаннями, пропонуючи історичний додатковий пакет фінансування, який просуває наші двопартійні інтереси національної безпеки в Ізраїлі та Україні, забезпечує безпеку нашого кордону та інвестує в американський народ. Ці пріоритети були схвалені лідерами обох партій", - зазначив Байден.

Президент США визнав, що щодо цих питань "існують справжні розбіжності", але додав, що "потрібно докласти спільних зусиль, щоб знайти спільну мову, де тільки можливо".

"Це час для всіх нас, щоб діяти відповідально та поставити благо американського народу та повсякденні пріоритети американських сімей вище будь-якої партійності", - підкреслив Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть оголосити про додаткову військову допомогу Україні. До пакета вартістю до 150 мільйонів доларів увійдуть ракети для HIMARS та інші боєприпаси.

Крім того, ми раніше інформували, що в Європі занепокоєні, що в разі повернення до влади Дональд Трампа у США сума допомоги Україні від Вашингтона суттєво зменшиться, якщо не припиниться взагалі.

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