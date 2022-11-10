Байден заявив, що США надають Україні далеко не всю зброю, яку вона просить

США не хочуть передавати ракети HIMARS з дальністю 965 км, щоб Україна «не бомбила РФ»

США значно допомагають Україні зі зброєю, але далеко не завжди виконують запроси Києва на той чи інший від зброї.

Про це президент США Джо Байден заявив під час свого брифінгу.

Він зазначив, що США не надавали Україні "карт-бланш" і багато в чому відмовляли українцям.

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"Наприклад, мене дуже просили надати американські літаки для забезпечення безполітної зони в небі над Україною. Ми не дамо ці літаки", — сказав він.

Також Байден заявив, що США не будуть постачати Україні ракети HIMARS з ракетами дальністю понад 965 км, щоб ЗСУ не могли почати бомбити територію Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії передасть Збройним силам України тисячу ракет класу "земля-повітря", які необхідні для посилення захисту критичної інфраструктури.

Також ми інформували, що Держдеп США погодив продаж Литві систем HIMARS.

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