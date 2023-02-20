Байден зробить все, щоб Україна перемогла: експерт розповів, що означає візит президента США до Києва

Візит президента США Джо Байдена до Києва — один з найсильніших кроків, зроблених за останній час, і він свідчить про те, що Україна отримає усе необхідне для перемоги у війні.

Таку думку висловив військовослужбовець, колишній радник Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Але це крок в загальній тенденції, суть якої полягає в наступному: Захід ухвалив рішення закінчити цю війну перемогою України. Тобто візит Байдена означає, що ніяких корейських сценаріїв, якихось допоміжних переговорів з Росією, крім нашої перемоги не буде. Тому це для нас і для всього світу є великим сигналом. Я переконаний, що за цим кроком буде ще багато важливих. Цей рік точно завершиться нашою перемогою, це підтверджує візит президента Сполучених Штатів".

Військовослужбовець зазначив, що зараз на порядку денному Україна має два дуже важливих рішення, яких прагне досягти — надання ЗСУ далекобійної артилерії і літаків.

"Я переконаний, що цей візит є свідченням того, що ми отримаємо все необхідне. Можливо це відбудеться не так швидко, але якщо лідер вільного світу особисто приїхав у країну у війні, це означає, що він зробить все, щоб ця країна перемогла", - сказав Андрусів.

На його думку, в Кремлі на візит Джо Байдена ніяк не відреагують.

"Якоїсь особливої реакції в них бути не може. Я схильний думати, що всі свої можливі реакції вони вже продемонстрували — удари ракетами, літаками, танками", - підсумував він.

Візит Байдена до Києва

У понеділок, 20 лютого, Президент США Джо Байден прибув до Києва.

Під час свого візиту до України Байден анонсував новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що сьогоднішній візит його американського колеги до Києва - найважливіший за всю історію відносин. Він додав, що результати переговорів будуть відчутними у зміцненні оборони України.