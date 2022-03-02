Байрактар працює: на Сумщині знешкодили 180 одиниць ворожої техніки

Українські захисники продовжують стримувати наступ ворога на Сумському напрямку.

У Сумській області українські військові за допомогою турецького безпілотника "Байрактар" знищили стоянку ворожої техніки (близько 80 одиниць), з них половина – "гради".

Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

В іншій колоні знищили близкько 100 одиниць техніки противника, переважно танки та БТР.