Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Байрактар працює: на Сумщині знешкодили 180 одиниць ворожої техніки

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Байрактар працює: на Сумщині знешкодили 180 одиниць ворожої техніки

Baykar Machine Inc.

Українські захисники продовжують стримувати наступ ворога на Сумському напрямку.

У Сумській області українські військові за допомогою турецького безпілотника "Байрактар" знищили стоянку ворожої техніки (близько 80 одиниць), з них половина – "гради". 

Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

В іншій колоні знищили близкько 100 одиниць техніки противника, переважно танки та БТР.

Українські військові дають гідну відсіч армії ворога

Українські військові дають гідну відсіч армії ворога

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація