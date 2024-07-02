"База" про економічне бронювання: на які поступки можуть піти бізнесу і чи зможуть ФОПи отримати бронь

Законопроєктів про економічне бронювання вже є декілька.Адвокат Роман Сімутін детально пояснив, що передбачає кожен з них.

У Верховній Раді зареєстровано кілька проєктів законів, що передбачають "економічне бронювання" від мобілізації.

Адвокат Роман Сімутін у своєму youtube-каналі детально пояснив про економічне бронювання – що пропонують, які суми, чи бронюватимуть ФОПів, чим відрізняються законопроєкти.

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Сімутін певен, що економічному бронюванню бути, бо після посилення мобілізації та відповідальності частина підприємств просто пішла "у тінь".

"Тому потрібно шукати якісь економічні компенсатори, тож цей процес просто не зупинити, та ніхто і збирається", – вважає юрист.

Умови економічного бронювання

Хто і кого зможе забронювати, пояснює законопроект №11331. Зокрема, в прикінцевих положеннях вказано наступне: у суб'єктів господарювання, які за кожного заброньованого працівника щомісячно сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов'язаних, встановлений Податковим кодексом, та за яких взагалі відсутня заборгованість зі сплати заробітної плати та зі сплати загальнодержавних місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

За словами Сімутіна, для того, щоб підприємство змогло забронювати працівників, встановлено такі вимоги:

Перше – офіційна працевлаштованість такого працівника.

Друге – відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати податків і зборів.

Також він підкреслив, що йдеться про обов'язкову щомісячну сплату підприємством необхідної для бронювання суми. Тому порушення цієї вимоги теж матиме наслідком втрату статусу заброньованого працівника.

Бронювання ФОПів

Щодо ФОПів прописали окрему норму.

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"Фізична особа-підприємець та її наймані працівники мають право на бронювання відповідно до абзацу 1 цього пункту, за умови, якщо обсяг доходу фізичної особи-підприємця протягом календарного місяця становитиме не менше трикратного збору за бронювання військовозобов'язаних, встановленого Податковим кодексом України та підтвердження нею якраз ведення господарської діяльності протягом попереднього річного звіту податкового періоду", – каже адвокат.

Які вимоги до економічного бронювання для ФОП

"Перше – наявність мінімального встановленого обсягу доходів для ФОП. Тобто 20400 грн помножити на 3, дорівнює 61200 грн. І друге – ведення ФОПом господарської діяльності у 2023 році або раніше", – сказав Сімутін.

Важливий фінансовий критерій – дохід понад 61 200 грн. Часовий критерій: підприємець має вести свою господарську діяльність до 2024 року. Тому ФОПи, зареєстровані у 2024 році, забронюватися не зможуть.

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"Проте якщо ФОП відповідає вказаним двом вимогам, то забронюватися має право як сам ФОП, так і його працівники. Це вирішуватиме кожен ФОП на власний розсуд", – пояснив юрист.

Конкретна фіксована сума, від якої розраховуються платежі для бронювання працівників, визначена законопроєктом номер 11332.

"Суб'єкти господарювання, які здійснюють бронювання військовозобов'язаних працівників, сплачують до державного бюджету збір за бронювання у сумі, що дорівнює розміру 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Звідси 1200 помножити на 17 грн – це 20400 грн за одного працівника щомісячно. Саме тому і маємо втричі більшу суму у 61200 грн для ФОПів", – каже Сімутін.

Що відомо про законопроєкти про бронювання

Сімутін нагадав, що було всього два законопроєкти щодо бронювання, зареєстровано ще три альтернативні.

"Тобто всього маємо аж п'ять, і навряд вони всі не пройдуть", – сказав він.

Проєкт №11331-1 - дозволити бронювання військовозобов'язаних на підприємствах, де середньомісячна заробітна плата працівників становить не менше 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених з 1 січня календарного року. У 2024 році сума складає 36336 грн та відсутня заборгованість з виплати заробітної плати, сплати загальнодержавних та місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Тобто депутати хочуть додати нову вимогу щодо наявності середньомісячної зарплати працівника на підприємстві 36336 грн, каже юрист.

Проєкт номер 11331-2 про бронювання дозволити бронювання ФОП або його найманих працівників за умови, якщо відповідна фізична особа-підприємець зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань не пізніше, ніж за шість календарних місяців до набрання чинності Закону про засади державної промислової політики, та обсяг її доходу протягом останнього дня місячного податкового звіту періодного становить не менше трикратного розміру збору за бронювання військовозобов'язаних, встановленого Податковим кодексом України.

"Отже, пропонують дозволити заборонюватися і частині ФОПів, які зареєстровані також у 2024 році, а не лише до цього періоду", – каже Сімутін.

Ключові вимоги для бронювання – зарплата на місяць становить не менше, ніж 36336 грн і відсутні борги по зарплаті та сплаті податків.

Норма про податкову сплату підприємством якогось збору та бронювання відсутня.

Проєкт номер 11332-1 – розмір збору за бронювання для ФОП запропоновано встановити у сумі, що дорівнює розміру 1200 неоподаткованих мінімумів громадян, тобто 20400 грн, як штраф.

За словами Сімутіна, ця пропозиція по суті дублює положення проєкту №11332, хоча і прописує окрему норму щодо ФОПів.

Коли запрацює економічне бронювання

"Ви запитаєте , коли ж це запрацює та чи приймуть взагалі хоч один з цих проєктів? Я вважаю, що приймуть, а запрацює не пізніше осені. Раніше явно не буде як з технічних причин, так і політичних", – підсумував адвокат Роман Сімутін.

Раніше ми пояснювали, за яких умов підприємці зможуть отримати бронь від мобілізації.

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