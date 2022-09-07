Бажав Путіну міцного здоров’я: на Вінниччині викрили прихильника "руского міра" (фото, відео)

64-річний вінничанин підтримував вторгнення РФ до України.
На Вінниччині правоохоронці викрили прихильника "руского мира", який підтримував вторгнення Росії на територію України та бажав Путіну міцного здоров’я.
Про це повідомили у поліції Вінницької області.
64-річний вінничанин під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України поширював у своїх соціальних мережах матеріали, які виправдовують агресію окупантів. Чоловік запевняв інших користувачів Інтернету, що українські засоби масової інформації висвітлюють неправду, тому "довіряти" варто лише російським ЗМІ. До того ж зловмисник на своїх соціальних сторінках бажав президенту Росії Володимиру Путіну міцного здоров’я.
Тепер вінничанину загрожує до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).
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