Охочих поїхати з Дніпра стало значно менше - Філатов

Охочих поїхати з Дніпра стало значно менше - Філатов

Охочих поїхати із Дніпра до більш безпечних регіонів України або за кордон стало значно менше, близько 250-300 людей на день.

Про це під час брифінгу 21 квітня повідомив мер міста Борис Філатов.

Він наголосив, що ситуація в Дніпрі стабільна та контрольована. Евакуація продовжується. Комунальні служби працюють у звичайному режимі.

"Реагентів водоканалу достатньо. Зеленбуд продовжує доглядати за деревами. Міськсвітло – міняти світильники на більш економічні. Комунальники чистять ливнівки. На Набережній Заводській міняють старий колектор, щоб збільшити його пропускну здатність", – розповів мер Дніпра.

Нагадаємо, у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць, назви яких були пов'язані з країною-агрессоркою Росією.

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