Охочих поїхати з Дніпра стало значно менше - Філатов

Охочих поїхати із Дніпра до більш безпечних регіонів України або за кордон стало значно менше, близько 250-300 людей на день.
Про це під час брифінгу 21 квітня повідомив мер міста Борис Філатов.
Він наголосив, що ситуація в Дніпрі стабільна та контрольована. Евакуація продовжується. Комунальні служби працюють у звичайному режимі.
"Реагентів водоканалу достатньо. Зеленбуд продовжує доглядати за деревами. Міськсвітло – міняти світильники на більш економічні. Комунальники чистять ливнівки. На Набережній Заводській міняють старий колектор, щоб збільшити його пропускну здатність", – розповів мер Дніпра.
Нагадаємо, у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць, назви яких були пов'язані з країною-агрессоркою Росією.
Читайте також: