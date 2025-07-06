Базова військова підготовка студентів: депутат пояснив, як усе працюватиме

Військова підготовка. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) є важливою складовою освіти для студентів, особливо для тих, хто проходить навчання на військових кафедрах і в майбутньому отримає звання молодшого офіцера.

Про це заявив народний депутат від фракції “Слуга народу”, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі телеканалу “Київ24”.

За його словами, кожен заклад вищої освіти самостійно визначає графік проходження БЗВП, однак ця програма не є способом мобілізації студентів, а слугує частиною системи безпеки громадян і має освітню мету.

Реклама

Депутат наголосив, що йдеться не про набір до війська, а про знання, які можуть знадобитися кожному для захисту себе і країни.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року в Україні стартує програма базової військової підготовки для студентів. Вона є обов’язковою для чоловіків, але жінки можуть приєднуватися добровільно.