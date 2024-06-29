Базовий сценарій – 12 годин без світла: гендиректор Yasno про відключення взимку

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що при базовому сценарії відключення світла взимку триватиме по 12 годин на добу.

Про це він сказав в інтерв'ю Delo.ua.

"Мій базовий прогноз – в енергосистемі буде (взимку - ред.) дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз – 12 годин без світла. Може бути гірше, якщо не відновлять зруйновані потужності та не домовляться про імпорт. Може бути краще, якщо відновлять все заплановане і ще температура буде сприятлива", - зазначив Коваленко.

Гендиректор Yasno додав, що будь-який прогноз ґрунтується на припущеннях. За його словами, реальні прогнози треба робити наприкінці серпня. Щоб зробити прогнози стосовно годин зі світлом – треба спрогнозувати дефіцит. Для цього треба знати яким буде очікуване споживання і якою буде генерація.

"Зараз частина енергоблоків АЕС в ремонті. До початку осені вони запрацюють і виробіток електроенергії буде більшим, ніж сьогодні. З іншого боку, йдуть роботи з відновлення гідроелектростанцій і ТЕС. Якусь частину генерації зможуть повернути в систему. Крім цього в нас є імпорт. Зараз ми можемо максимально імпортувати 1,7 ГВт. Йдуть розмови про можливість розширення пропускної спроможності до 2 ГВт і більше", - уточнив Сергій Коваленко.

Нагадаємо, в одній з областей запровадили нові графіки відключень.

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