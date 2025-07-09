Бджоли можуть перестати дзижчати: дослідження показало нову загрозу

Бджоли / © Pixabay

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Всім знайоме дзижчання бджіл може невдовзі стати великою рідкістю — через зміну клімату ці комахи втрачають здатність створювати характерні вібрації, що критично важливо для запилення багатьох рослин.

Про це повідомило видання Daily Mail.

До такого висновку дійшла група науковців з Уппсальського університету у Швеції, які вивчали поведінку жовтохвостих джмелів — найпоширенішого виду джмелів у Європі. За допомогою високочутливих акселерометрів дослідники проаналізували частоту й амплітуду дзижчання, особливо в стані спокою, коли бджоли не летять, але активно комунікують і запилюють.

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«Люди давно цікавляться роботою літальних м’язів комах, оскільки саме ці м’язи забезпечують роботу найефективніших систем польоту в природі. Однак багато хто не знає, що бджоли використовують ці м’язи не тільки для польоту», — зазначив співавтор дослідження Чарлі Вудроу.

Результати виявилися тривожними: через тривалу дію високих температур і забруднення довкілля важкими металами м’язи бджіл скорочуються менш активно. Це призводить до слабших вібрацій крил і тихішого дзижчання. А це, своєю чергою, впливає не лише на спілкування між комахами, а й на процес запилення методом дзижчання, або так званої «квіткової вібрації».

Такі вібрації дозволяють комахам буквально «струшувати» пилок із тичинок. Водночас науковці застерігають: якщо довкілля і надалі нагріватиметься, бджоли можуть почати уникати квіток, що потребують саме такого способу запилення, що поставить під загрозу врожаї й біорізноманіття.

«Можливо, дзижчання можна навіть використовувати як маркер стресу або зміни навколишнього середовища», — пояснив співавтор дослідження Чарлі Вудроу.

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У майбутньому вчені планують визначити, які саме види бджіл та регіони найбільше вразливі до змін. Також не виключають, що характер дзижчання можна буде використовувати як біоіндикатор стресу довкілля або кліматичних змін.

Нагадаємо, комарі щороку вбивають сотні тисяч людей, переносячи небезпечні хвороби, як-от малярія та денге. У Китаї винайшли революційний пристрій для боротьби з комарами. Цей гаджет, що позиціонується як «прототип першої протимоскітної системи протиповітряної оборони».

Нещодавно у Франції понад 20 людей постраждали від нападу бджіл, що знову порушило питання безпеки через комах.