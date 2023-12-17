Бебі-бум у полярників: на станції “Академік Вернадський” з'явилися перші субантарктичні пінгвінята (унікальні фото)

Неподалік станції “Академік Вернадський” з'явилися пташенята субантарктичних пінгвінів. Це сталося вперша 2023 року.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Вони зараз у сіренькому пушку, дуже смішні й незграбні, ховаються під батьків, але активно звідти пищать. Нині із перших відкладених на початку листопада 11 яєць народилося 8 малюків. Є родини, в яких вилупилося вже по два пінгвіняти, а є такі, де одне дитинча ще очікує на появу брата чи сестри", – повідомляють полярники.

Біля станції “Академік Вернадський” з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів цього року Фото: Національний антарктичний науковий центр

Що відомо про пташенят

Первістків виявив біолог 28-ї УАЕ Сергій Глотов, пожартувавши, що “Ноосфера”, немов лелека, “принесла” полярникам поповнення.

Біля станції “Академік Вернадський” з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів цього року Фото: Національний антарктичний науковий центр

Зазначимо, що криголам прибув до станції “Академік Вернадський” 11 грудня.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Найближчі кілька місяців на нашому острові очікується справжній бебі-бум. Адже нині тут гніздує рекордна кількість субантарктичних пінгвінів – понад 5,3 тисяч. Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко нарахував у їхніх гніздах 4,8 тисяч яєць", – розповідають на станції “Академік Вернадський”.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Прогнози полярників

Фахівці зауважують, що успішність вилуплення пінгвінят залежатиме від різних факторів, зокрема, кількості снігу та активності хижаків.

"Але передбачаємо, що на Новий рік біля “Вернадського” буде дуууууже багато пінгвінів і пінгвінят", – кажуть полярники.

Фото: біологи 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко та Сергій Глотов.

Вони також нагадали, що ці птахи висиджують яйця та пташенят по черзі. Доки один з партнерів залишається на гнізді, інший вирушає в океан полювати на криля, а через кілька днів вони змінюються.

Під повною опікою батьків малюки перебувають близько місяця. Потім починають линяти, об'єднуватися в ясла та активно вивчати навколишній світ. Після закінчення линьки вони вчаться плавати в океані й самостійно добувати собі їжу. До того їх годують батьки наловленим крилем.

Нагадаємо, в районі української станції "Академік Вернадський" зафіксували близько двох метрів снігу.

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