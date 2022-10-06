"Бебі-буму не буде, а от заробітчани повертатимуться": експертка про життя в Україні після війни

Експертка дала прогноз стосовно демографічної ситуації та змін міграційного руху після війни в Україні.

Бебі-буму після війни в Україні не буде і не всі жінки, які вимушено переселилися до Європи, повернуться. Однак за швидкого відновлення економіки повертатимуться заробітчани, а також приїдуть європейські.

Такий прогноз дала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова під час брифінгу в УКМЦ.

Стосовно демографічної ситуації, в Україні буде підвищена смертність через військові втрати, загиблих внаслідок обстрілів і передчасно померлих від стресів та хвороб.

Також читайте Курячі яйця за 100 гривень: експерти попереджають про зростання цін

"Народжуваність безперечно знизиться, що ми побачимо можливо не по 2022-му року, але у 23-му точно. Багато фахівців і блогерів вважають, що буде повоєнний бебі-бум. Але я дуже скептично до цього ставлюся, не треба порівнювати цю ситуацію, як після Першої світової та Другої світової війни", - зазначила Лібанова.

Вона припустила, що в Україні змінюватиметься міграційний рух. За словами експертки, ми можемо розрахувати на те, що повернеться значна частина українських заробітчан, тих, які виїхали за 2-3 і навіть за 5-10 років до війни.

"Якщо вони побачить, що в Україні є можливість заробляти не менше, ніж за кордоном, то значна частина їх повернеться", - пояснила вона.

Перед війною нараховували 3-3,5 мільйона українських заробітчан за кордоном. Лібанова припустила, що до 1,5 мільйона могли б повернутися за швидкого розвитку економіки, адже швидко зростатиме попит на робочу силу.

Нагадаємо, для мешканців щойно звільнених від окупантів населених пунктів передбачена гуманітарна і фінансова підтримка. Від наступного місяця вони отримуватимуть додаткову грошову допомогу.

Зеленський: Новини таємні, але українців вони порадують, а ще звільнили три села

Читайте також: