“Бебі-буму після війни не буде": експертка пояснила, чому Україна не повторить сценарій після Другої світової

Демографія

В Україні не варто очікувати повоєнного бебі-буму, подібного до того, що стався після Другої світової війни. Тоді діти були економічною необхідністю, вартість їхнього утримання була значно нижчою, а вимоги до якості життя — зовсім іншими.

Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елла Лібанова в інтервю «РБК-Україна».

Одна з характерних історій того часу: 1944 року киянка після евакуації повернулася до столиці й жила з двома дітьми просто в під’їзді сусіднього будинку, бо їхній був зруйнований. Сусіди допомагали з їжею та можливістю помитися — і це вважалося нормою. Сьогодні жодна родина навряд чи погодилася б на такі умови, адже стандарти життя кардинально змінились.

«Тому я дуже сумніваюся, що в нас буде помітне зростання народжуваності. Порівняно з тим періодом, сьогодні ще й спрацьовує фактор регулювання народжуваності. Після Другої світової засобів контрацепції майже не було. Сьогодні ж народжують ті, хто хоче народжувати», — каже Лібанова.

До великої війни, 2021 року, середній показник становив 2,1 дитини на одну жінку. Зараз, за розрахунками фахівців, він впав приблизно до 0,7. Після завершення війни можливе часткове відновлення — до 1,6, але це максимальна межа. Для простого відтворення поколінь потрібно щонайменше 2,15. Водночас у більшості країн Європи немає навіть показника 2, а в Південній Кореї рівень народжуваності також становить близько 0,7.

Чи вплинуть підвищені виплати на народжуваність

Лібанова наголошує: нещодавнє збільшення державної допомоги за народження дитини не стане стимулом для бебі-буму.

«Ця допомога ніяк не пов’язана з підвищенням народжуваності. Вона для того, щоб дітям можна було купити памперси, суміші, іграшки та інше. Тобто це повʼязано з подоланням бідності родин з маленькими дітьми, але аж ніяк не про народжуваність», — констатувала фахівчиня.

Влада зазвичай оголошує про підвищення виплат заздалегідь, і сім’ї починають рахувати. Якщо, скажімо, наступного року допомога зросте з 10 до 40 тисяч гривень, багато хто відкладає народження. Через це в рік перед підвищенням кількість новонароджених помітно падає. А вже після запровадження нових сум відбувається «відкладений» сплеск — частина родин народжує заплановану дитину, а дехто вирішує наважитись і на другу.

Раніше йшлося про те, що Україна стикнеться з серйозною демографічною проблемою. Річ у тім, що українці їдуть у європейські країни, де характерне «старіння» населення, не вистачає робочої сили.

«А тут приїжджають християни, миролюбні, працелюбні, освічені. Привозять з собою дітей, третина мігрантів — це діти до 18 років. Я вже у 2022 році розуміла, що це буде колосальною проблемою», — зазначила демографиня Лібанова.

Вона наголосила: в асиміляції українців зацікавлені абсолютно всі.