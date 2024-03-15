“Бедлам”: Безугла знову рознесла колег з комітету Ради через мобілізацію

Вона зазначила, що її пропозиції щодо оптимізації роботи над законопроєктом, як і правки, відхилили.

Народна депутатка Марʼяна Безугла знову обурена роботою Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо розгляду законопроєкту про мобілізацію.

Відповідний допис вона зробила на своїй сторінці у Facebook.

“В Одесі знову обстріли і загиблі від російських ракет, захисники тримають фронт від російської навали, а у нас в Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки бедлам щодо розгляду мобілізації. Зато колеги солідно постять про розгляд. Типу робота кипить”,— написала нардепка.

“Мої пропозиції щодо оптимізації роботи над законопроєктом, як і правки, відхилили”, — додала вона.

Нагадаємо, народна депутатка Марʼяна Безугла прокоментувала засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо мобілізації, яке має відбутися завтра, і заявила, що готова ночувати в Раді, адже депутати мають працювати.

Читайте провідні новини дня: