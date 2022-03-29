"Бігали як ганебні щури": СБУ перехопила розмову окупантів, яких відтіснили з Миколаєва

"Бігали як ганебні щури": СБУ перехопила розмову окупантів, яких відтіснили з Миколаєва

Загарбники перелякані і прагнуть відступати, кажуть в СБУ.

Служба безпеки України перехопила розмову російських військових, яких відтіснили з Миколаєва до Херсону. Між собою окупанти розповідали, як втікали від українських бійців.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомляє СБУ.

Загарбники дають один одному поради "не геройствувати і не висовуватися, бути з головою". Вони перелякані і прагнуть лише відступати.

"Говорять, що в перші дні війни бігали по полях "як ганебні щури", оскільки навіть їхні командири не знають, які насправді в них цілі та завдання", - йдеться у повідомленні.

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Зараз їх відтіснили з Миколаєва та добивають під Херсоном. Тіла загиблих своїх солдатів окупанти забрати не можуть, а дати відсіч немає чим, кажуть в СБУ.

"На кожного з них обов’язково чекатиме покарання! І доказів цих тяжких злочинів вже зібрано достатньо", - резюмували у спецлужбі.

Нагадаємо, у вівторок зранку, 29 березня, російська армія поцілила у приміщення облдержадміністрації Миколаєва. З-під завалів зруйнованої Миколаївської ОДА дістали тіла трьох загиблих. 22 людини отримали поранення, з них 18 витягли з-під завалів живими.