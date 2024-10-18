"Беларускі Гаюн": неділька російських безпілотників зайшли в Білорусь з України

У ніч проти 18 жовтня 2024 року черговий винищувач ВПС РБ піднято з аеродрому "Барановичі".

Про це інформує аналітичний канал "Беларускі Гаюн".

Також були випущені безпілотники, зокрема:

тримає курс на південний схід країни, "шахед" продовжує перебувати над Білоруссю - зараз у Поліському заповіднику;

ще один "шахед" рухається у бік Білорусі в районі Любеча;

ще 2 "шахеди" заходять до Білорусі з Чернігівської обл;

ще два "шахеди" заходять до Білорусі через Комарин.

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Нагадаємо, минуло тижня РФ перебазувала МіГ-31К до Білорусі. Зокрема, може бути спробую росіян зберегти літаки, які завжди під загрозою на російських аеродромах. Однак є й інші версії.

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