Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Беларускі Гаюн": неділька російських безпілотників зайшли в Білорусь з України

"Беларускі Гаюн": неділька російських безпілотників зайшли в Білорусь з України

Іранські дрони-камікадзе дошкуляють білорусам

Триває тривожна ніч для українців.

У ніч проти 18 жовтня 2024 року черговий винищувач ВПС РБ піднято з аеродрому "Барановичі".

Про це інформує аналітичний канал "Беларускі Гаюн". 

Також були випущені безпілотники, зокрема: 

  • тримає курс на південний схід країни, "шахед" продовжує перебувати над Білоруссю - зараз у Поліському заповіднику;
  • ще один "шахед" рухається у бік Білорусі в районі Любеча; 
  • ще 2 "шахеди" заходять до Білорусі з Чернігівської обл;
  • ще два "шахеди" заходять до Білорусі через Комарин.

Нагадаємо, минуло тижня РФ перебазувала МіГ-31К до БілорусіЗокрема, може бути спробую росіян зберегти літаки, які завжди під загрозою на російських аеродромах. Однак є й інші версії.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

ЗСУ атакували російську БМП дроном

ЗСУ атакували російську БМП дроном

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація