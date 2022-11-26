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Бельгія надасть Україні пакет військової допомоги: підводні дрони та мобільні лабораторії

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Бельгія надасть Україні пакет військової допомоги: підводні дрони та мобільні лабораторії

Фото: Associated Press

Це нові високі технології, які нададуть Україні велику допомогу, сказали у бельгійському Міноборони.

Уряд Бельгії затвердив новий пакет військової допомоги для України 25 листопада, до якого увійшли 10 підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.

Про це заявила очільниця Міноборони Бельгії Людовін Дедондер, повідомляє LeSoir.

"Ці безпілотники дозволяють виявляти всі підводні загрози: і міни, і шпигунське обладнання. Це нові високі технології, які нададуть їм велику допомогу. Бельгійська армія вже має ці машини", – розповіла міністерка.

Щодо мобільних лабораторій для військових, то їх можна розгорнути поблизу хімічного, бактеріологічного, радіологічного або ядерного місця інциденту, а також у районах стихійних лих, де зруйновано лікарні та пологові будинки.

Крім того, бельгійська армія навчатиме українських військових. Так, близько 100 інструкторів приєднаються до європейської місії військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).

Нагадаємо, 26 листопада до Києва завітав премʼєр Бельгії Александр Де Кроо, який зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оголосив про надання Україні гуманітарної та військової допомоги. 

Додамо, що напередодні у Києві з візитом побував голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі та представив пакет допомоги Україні на три мільйони фунтів. Йдеться про гроші на реконструкцію шкіл, карет швидкої допомоги, допомогу жертвам сексуального насильства.  

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Дата публікації
Перегляди
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