Чи зможе Бельгія поставити Києву до кінця 2024 року раніше обіцяні F-16 — Le Soir

Бельгія не зможе поставити Києву до кінця 2024 року раніше обіцяні F-16.

Про це повідомляє Le Soir.

"Серед причин називають відсутність запчастин і підготовлених українських пілотів, а також затримки поставок F-35 на заміну до самої Бельгії", — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер нещодавно відвідала Польщу, де ознайомилась з операціями бельгійської армії на 2025 рік,. За результатами цього стало зрозуміло, що перша поставка винищувачів-бомбардувальників F-16 не може відбутися цього року.

"Бельгія зробить все можливе, щоб прискорити першу поставку, якщо це можливо, до кінця 2024 року", - йдеться в тексті.

Раніше Бельгія обіцяла передати Україні 30 сучасних винищувачів F-16 до 2028 року. Втім, перші літаки мали відправити вже 2024-го.

Нагадаємо, у Держдепі схвалили продаж Україні послуг та обладнання для обслуговування літаків F-16.

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