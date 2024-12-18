Чи зможе Бельгія поставити Києву до кінця 2024 року раніше обіцяні F-16 — Le Soir

Серед причин називають відсутність запчастин і підготовлених українських пілотів.
Бельгія не зможе поставити Києву до кінця 2024 року раніше обіцяні F-16.
Про це повідомляє Le Soir.
"Серед причин називають відсутність запчастин і підготовлених українських пілотів, а також затримки поставок F-35 на заміну до самої Бельгії", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер нещодавно відвідала Польщу, де ознайомилась з операціями бельгійської армії на 2025 рік,. За результатами цього стало зрозуміло, що перша поставка винищувачів-бомбардувальників F-16 не може відбутися цього року.
"Бельгія зробить все можливе, щоб прискорити першу поставку, якщо це можливо, до кінця 2024 року", - йдеться в тексті.
Раніше Бельгія обіцяла передати Україні 30 сучасних винищувачів F-16 до 2028 року. Втім, перші літаки мали відправити вже 2024-го.
Нагадаємо, у Держдепі схвалили продаж Україні послуг та обладнання для обслуговування літаків F-16.
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