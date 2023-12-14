Бельгійський прем'єр порадив Орбану "тримати язика за зубами"

Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан мав намір накласти вето рішення про початок переговорів щодо Вступу України до ЄС, натомість утримався від голосування. Після цього бельгійський прем'єр Александер Де Кро порадив йому "тримати язика за зубами".

Про це пише Politico.

"Доведеться тримати язика за зубами"

Бельгійський прем’єрміністр Александер Де Кроо прямо звернувся до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Якщо ви берете участь у прийнятті рішення – тобто ви не накладаєте вето на рішення – після цього вам просто доведеться тримати язика за зубами", – сказав політик журналістам.

Згодом він пошкодував про свої слова. Де Кроо швидко додав, що "не повинен був цього говорити".

"Єдине, що має значення, чи використовуєте ви своє право вето, чи ні", – підсумував Де Кроо, звертаючись до угорського лідера.

Нагадаємо, рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до ЄС ухвалили за відсутності угорського прем’єра Віктора Орбана, що дозволило уникнути вето. Про це повідомили високопосадовці інституцій ЄС. Щодо самого Орбана, то очільник Угорщини підтвердив, що утримався під час голосування за початок переговорів про вступ України до ЄС, а свого ставлення до цього не змінив.

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