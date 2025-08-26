ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
2 хв

Бельгія надасть Україні партію F-16: коли прибудуть

Бельгія анонсувала масштабну допомогу Україні — серед іншого, партія літаків F-16.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Максим Прево і Володимир Зеленський

Максим Прево і Володимир Зеленський

Бельгія обіцяє, що вже у вересні передасть Україні декілька винищувачів F-16.

Про це під час візиту до Одеси заявив міністр закордонних справ цієї країни Максим Прево.

«Пам’ятаю малюнки українських дітей, що ви мені дали у Римі. Я їх роздивлявся і я все ще зворушений, бо вони нагадують нам усім, про що ця боротьба. Це не тільки про захист кордонів, але й про захист мрій, про захист гідності нового українського покоління. Покоління, що вже є європейцями. Одеса — не просто місто. Це перлина культури. Одеса гордовито стоїть і бореться… Це свідчення того, що баланс на Чорному морі змінився. Його змінили українська сміливість, самопожертвування…», — наголосив Прево.

Він заявив, що «декілька» літаків F-16 Бельгія надасть Україні уже наступного місяця. Точну кількість винищувачів, які планують передати, міністр не вказав.

Крім того, Бельгія зобов’язалася підтримувати Україну з розмінування, зокрема розмінування Чорного моря.

«До 2029 року на морі ми забезпечуємо розмінуючи судна та дрони. Також працюємо у складі коаліції з ППО та розмінування. Підготовлено понад 3 тисячі солдатів, пілотів і техніків», — зазначив Прево.

Також Бельгія виділяє:

  • Ще 20 млн євро для підтримки української харчової ініціативи, щоб підтримати нашу державу, як житницю світу.

  • Кілька мільйонів євро у відбудову шкіл, лікарень і об’єктів енергетики.

Нагадаємо, також Максим Прево заявив, що Бельгія може взяти участь у миротворчій місії в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
330
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie