Бельгія надасть Україні партію F-16: коли прибудуть

Максим Прево і Володимир Зеленський

Бельгія обіцяє, що вже у вересні передасть Україні декілька винищувачів F-16.

Про це під час візиту до Одеси заявив міністр закордонних справ цієї країни Максим Прево.

«Пам’ятаю малюнки українських дітей, що ви мені дали у Римі. Я їх роздивлявся і я все ще зворушений, бо вони нагадують нам усім, про що ця боротьба. Це не тільки про захист кордонів, але й про захист мрій, про захист гідності нового українського покоління. Покоління, що вже є європейцями. Одеса — не просто місто. Це перлина культури. Одеса гордовито стоїть і бореться… Це свідчення того, що баланс на Чорному морі змінився. Його змінили українська сміливість, самопожертвування…», — наголосив Прево.

Він заявив, що «декілька» літаків F-16 Бельгія надасть Україні уже наступного місяця. Точну кількість винищувачів, які планують передати, міністр не вказав.

Крім того, Бельгія зобов’язалася підтримувати Україну з розмінування, зокрема розмінування Чорного моря.

«До 2029 року на морі ми забезпечуємо розмінуючи судна та дрони. Також працюємо у складі коаліції з ППО та розмінування. Підготовлено понад 3 тисячі солдатів, пілотів і техніків», — зазначив Прево.

Також Бельгія виділяє:

Ще 20 млн євро для підтримки української харчової ініціативи, щоб підтримати нашу державу, як житницю світу.

Кілька мільйонів євро у відбудову шкіл, лікарень і об’єктів енергетики.

Нагадаємо, також Максим Прево заявив, що Бельгія може взяти участь у миротворчій місії в Україні.