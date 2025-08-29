Бельгія зробила нову заяву про відправлення військових до України

Бельгійські військові. / © Associated Press

Бельгія не виключає можливості направлення своїх військових до України. Брюссель розглядає участь свого контингенту у підтримці українських сил.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Копенгагені, повідомляє РБК-Україна.

З його слів, до України можуть бути направлені бельгійські військові.

"Щодо військового контингенту в Україні — ми подумаємо над цим", — заявив Франкен.

Зауважимо, раніше міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявляв про те, що Бельгія готова долучитися до миротворчої місії, але після закінчення війни з Росією.

Нагадаємо, європейські міністри сьогодні зберуться в Копенгагені. Зокрема, політики обговорять нові санкції проти РФ та підтримку України. Також офіційні особи очікують, що під час обговорень будуть порушені такі теми, як можливість участі нейтральної третьої країни, що могла б надати миротворчі війська для патрулювання майбутньої демілітаризованої зони.

Зауважимо, Тhe Guardian пише про те, що європейські країни побоюються направляти до України свої війська. Зокрема, через США. Вашингтон дав зрозуміти, що будь-яка підтримка України в межах формування британсько-французької "сили впевненості" не передбачає присутності американських військ на території України.