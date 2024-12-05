Бен Годжес зробив різку заяву про мобілізацію і призов жінок

В Україні не вистачає солдатів на фронті. Той факт, що країна не мобілізує молодь для боротьби з російською агресією, викликає здивування.

Про це заявив американський генерал, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю "Громадському".

"На мою думку, призовний вік в Україні занадто високий. У більшості країн світу можна вступити на військову службу вже у 18 або 19 років. Україна теж могла б використати таку можливість. З іншого боку, я розумію і поважаю рішення України оберігати молодь від війни. Це нормально. Це вибір України. Але вам усе одно потрібні солдати для захисту", - каже військовий.

Годжес наголошує, що новобранці повинні бути добре вишколеними. За його словами, українці пам’ятають про радянську армію, яка нагадувала в'язницю, бо там "з тобою не поводилися як з людиною".

"Це робота уряду, а не військових, - завоювати довіру українських родин. Українці повинні знати, що служба в армії під час війни - це не квиток в один кінець, що їхні життя цінують і оберігають. Думаю, що в армії знайдеться достатньо роботи і для жінок. Треба активніше залучати жінок до військової служби", - каже Годжес.

Як повідомлялося, у Зеленського зробили заяву про мобілізацію 18-річних. Так, радник президента України Дмитро Литвин заперечив підготовку до мобілізації громадян віком від 18 років.

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