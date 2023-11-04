Бен Ходжес відповів, чому його прогноз щодо звільнення Криму не справдився

Екскомандувач збройних сил США Бен Ходжес прокоментував, чому на його погляд, не здійснився про те, українські військові зайдуть до Криму влітку 2023 року. Він каже, що вірив в те, що союзники активніше допомагатимуть Україні.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Суспільний”.

"Я вірив, що Німеччина і США вирішать раніше це питання, щоб ми бачили, що Україна не лише виживає, а й може перемогти Росію", - сказав він.

Проте, він наголошує, якщо було б ухвалене політичне рішення, ми б надали все, що було необхідно, оскільки адміністрація дійшла до висновку, що це в наших інтересах, щоб Україна перемогла.

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"Але зараз ми приймаємо рішення дуже повільно і даємо, те що необхідно, з запізненням. Отже, моя помилка була в оцінці дій адміністрації США і німецького уряду, що вони будуть рухатися швидше", - додав він.

Нагадаємо, командувач армією США у Європі Бен Ходжес заявив, що він помилився у своїх розрахунках щодо звільнення Криму влітку 2023 року.

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