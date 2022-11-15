Бенксі підтвердив, що створив сім муралів в Україні: фото робіт вуличного художника

Британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема в Києві, Ірпені та Бородянці.

Про це повідомляє видання The Art Newspaper.

Так, варто зазначити, що чутки щодо можливого приїзду до України легендарного вуличного художника ширилися кілька днів поспіль. Відтоді, як в українських містах стали масово з'являтися графіті в характерному для нього стилі. Зрештою, Бенксі й сам підтвердив свій приїзд до України, виставивши одну зі своїх робіт у поруйнованій Бородянці в соцмережах. На стіні знищеного тамтешнього будинку він намалював дівчинку-гімнастку, яка стоїть на руках, спираючись на руїну.

Фото: theartnewspaper.com

Бенксі підтвердив, що йому належить також малюнок на Майдані Незалежності, де діти гойдаються на протитанковій конструкції, та малюнок хлопчика, який перемагає дорослого чоловіка, схожого на російського диктатора Путіна, у спарингу дзюдо.

Фото: theartnewspaper.com

Фото: theartnewspaper.com

Та, як пише видання, крім цих трьох, художник підтвердив ще чотири роботи, зроблені в Україні. Серед них жінка з бігуді у протигазі та з вогнегасником, бородатий чоловік, що приймає ванну, ще одна гімнастка зі стрічкою та інша робота, в якій Бенксі, схоже, домалював до наявного графіті пеніс, перетворивши його на ядерну боєголовку, завантажену на кузов броньованої вантажівки.

Фото: theartnewspaper.com

Фото: theartnewspaper.com

Фото: theartnewspaper.com

Фото: theartnewspaper.com

Британський вуличний художник, який воліє лишатися анонімним, часто робить малюнки на резонансні теми і в резонансних місцях.

Варто зазначити, що в Бородянці місцеві жителі повідомили, що бачили чоловіка, який працював із трафаретами. Журналістам ТСН вдалося знайти людей, які бачили цього найбільш таємничого художника сучасності. Кажуть, це мало такий вигляд, що ніхто не ховався від того, чим зайнятий, а просто серед білого дня приїхав мікроавтобус, з нього вийшли декілька людей і взялися до справи.

Вони були у спецодягу і проводили якісь заміри, тож місцеві їх сприйняли за архітекторів. Але зрештою один із чоловіків дуже швидко почав наносити фарбами з балончика завдяки трафаретам малюнок гімнастки. Свідки розповідають, що чоловікові на вигляд було до 50 років, був з борідкою, але вони і подумати не могли, що спостерігають за однією із найзагадковіших персон світу.

Нагадаємо, що мурали в Україні - це перші публічні роботи Бенксі за більш ніж рік, хоча це не перший випадок, коли його малюнок пов'язаний з Україною. У березні репродукція однієї з його найвідоміших антивоєнних робіт, CND Soldiers, була продана на аукціоні, зібравши 106 505 доларів для дитячої лікарні в Києві. Оригінальний мурал вперше з'явився біля будівлі парламенту в Лондоні 2003 року під час протестів проти війни в Іраку.

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