Bentley чи КрАЗ: український військовий насмішив пародією на рекламу розкішної автівки – відео

Він порівняв українську машину з німецькою.
Український захисник насмішив користувачів відеопародією на рекламу розкішної автівки Bentley.
Воїн ЗСУ вирішив "довести", що український КрАЗ набагато ліпше німецької машини.
У ролику, який активно шириться Мережею, військовий копіює білявку у міні, повторюючи кожен її рух. Зокрема, вона демонструє деталі авто, щоразу шепочути у мікрофон "Бентлі". Зі свого боку, після показу захисник твердо каже: "КрАЗ!".
@odesa_publi #краз ♬ оригінальний звук - Хуевая Одесса
Одним з найбільш кумедних моментів став, коли дівчина демонструє бардачок, а захисник тихенько говорить у відповідь: "У нас нема такого".
Юзерів неабияк насмішило відео, про що вони написали у коментарях та похвалили військовослужбовця.
- КрАЗ однозначно краще
- КрАЗ ліпше заводиться, ніж Бентлі
- Наші захисники найкращі
- Обожнюю! Це зробило мій день
- Наші хлопці – вогонь
Нагадаємо, вагітна спантеличила виснажливим тренуванням за декілька годин до пологів. Невдовзі вона вдруге стала мамою.
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