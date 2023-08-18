Bentley чи КрАЗ: український військовий насмішив пародією на рекламу розкішної автівки – відео

Він порівняв українську машину з німецькою.

Український захисник насмішив користувачів відеопародією на рекламу розкішної автівки Bentley.

Воїн ЗСУ вирішив "довести", що український КрАЗ набагато ліпше німецької машини.

У ролику, який активно шириться Мережею, військовий копіює білявку у міні, повторюючи кожен її рух. Зокрема, вона демонструє деталі авто, щоразу шепочути у мікрофон "Бентлі". Зі свого боку, після показу захисник твердо каже: "КрАЗ!".

Одним з найбільш кумедних моментів став, коли дівчина демонструє бардачок, а захисник тихенько говорить у відповідь: "У нас нема такого".

Юзерів неабияк насмішило відео, про що вони написали у коментарях та похвалили військовослужбовця.

КрАЗ однозначно краще

КрАЗ ліпше заводиться, ніж Бентлі

Наші захисники найкращі

Обожнюю! Це зробило мій день

Наші хлопці – вогонь

Нагадаємо, вагітна спантеличила виснажливим тренуванням за декілька годин до пологів. Невдовзі вона вдруге стала мамою.

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