Бензину не буде: експерти прогнозують дефіцит пального принаймні до кінця війни

Бензину не буде: експерти прогнозують дефіцит пального принаймні до кінця війни

В Україні ціни на пальне б'ють рекорди, тож, який вихід шукає уряд?..

В Україні пальне і далі буде в дефіциті. Принаймні, до кінця війни: так прогнозують урядовці та експерти. Бо ворог і далі намагається знищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання. Запровадження санкцій щодо російської нафти підштовхує до зростання світові ціни на пальне.

Про це повідомляють експерти у спецвипуску ТСН за 13 червня.

Наразі працівники заправок пояснюють: коли палива мало, вони припиняють продаж за готівку. Паливний дефіцит триває.

Із початком повномасштабної війни Україна втратила власне виробництво бензину та дизелю. Тепер все паливо імпортують переважно з Європи. Кількість бензовозів, що перетинають кордон зросла у 20 разів.

Автотранспорт та залізниця наразі - основні способи доставки палива до України.

Їм допомагають річкові танкери по Дунаю.

"У нас позавчора (11 червня - ред.) був добовий рекорд імпортованого ресурсу до країни - 30 тис. тонн", - повідомила перша віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Імпорт пального до України збільшується і вже б'є рекорди.. Європа з такими українськими апетитами не справляється.

"Нам доводиться вигризати буквально завоз", - каже експерт з ринку нафтопродуктів Сергій Куюн.

Дешевого палива більше не буде. За словами директора центру досліджень енергетики Олександра Харченко, в Україні відтепер ціна на паливо - європейська. Орієнтир - 1,5 євро за літр.

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