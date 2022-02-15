Бензобаки тримають повними та скуповують продукти: як херсонці готуються до ймовірного вторгнення Росії

Бензобаки тримають повними та скуповують продукти: як херсонці готуються до ймовірного вторгнення Росії

Жителі Херсона зберігають спокій.

Низка західних ЗМІ розмістили матеріали про можливе вторгнення російських військ в Україну. Попри невтішні новини, настрої людей в українських містах особливо не змінилися.

Як живуть і до чого готуються жителі Херсона у разі можливої атаки з боку сусідів, дізнавалися кореспонденти ТСН.ua.

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Херсонці кажуть, що вони сподіваються на мирний розвиток подій і застерігають від паніки. Але у разі вторгнення готові йти на захист свого міста. Деякі містяни готують продуктові запаси. На перший погляд, не відчутно паніки серед населення. Між собою місцеві багато обговорюють тему можливої війни.

“Вже два дні ходжу до супермаркету, щоб купити стратегічні запаси: крупи, сіль, свічки, цукор, сірники. Знаєте, все-таки хвилюємося”, - скаржиться містянка Світлана.

Однак у супермаркетах на полицях вистачає всього. Ажіотажу немає. Гречки вистачає, муки, солі. Містяни охоче купують екзотичні фрукти.

ТСН

“Ось купили апельсини дитині, банани. Авокадо, знижки діють, - показує містянка Катерина. - Життя продовжується”.

Херсонець Олександр налаштований рішуче, хоча і не вірить у те, що повідомляють іноземні ЗМІ.

“Заправив повен бензобак. Якщо почнуться заворушення, то бензин зникне на АЗС. Якщо треба буде - піду захищати родину, місто. Трохи хвилююся, цигарка одна за одною. Напевно, і цигарки треба купити”, - поділився Олександр.

Перехожі на вулиці поговорити про потенційну небезпеку погоджуються неохоче, але, розпочавши бесіду, докладно розповідають про свої враження від новин.

“Учора прийшла дочка і питає: мамо, а завтра війна? Я не знаю, як пояснити дитині. Може так, а, може, й ні. Ви розумієте, намагаємося не нагнітати ситуацію, думати, аналізувати, але страшно”, - сказала Ганна.

Дехто ж почав замислюватися про те, щоб виїхати з країни і почав здавати валюту в обмінниках.

“Єдине, що радує - курс валют. Буду їхати до брата, він у Польщі перебуває”, - коротко зазначив Андрій.

Запас часу до можливого вторгнення Росії до України скорочується - Єнс Столтенберг | Новини світу

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців і закликав зберігати спокій на тлі чуток про ймовірне вторгнення Росії.

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