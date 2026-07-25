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Бензин і дизель знову подорожчали: скільки тепер коштує повний бак на популярних АЗС
Українські АЗС продовжують підвищувати ціни на пальне, однак різниця між мережами залишається суттєвою. На заправці повного бака бензину А-95 водії можуть переплатити до 275 гривень.
Українські мережі автозаправних станцій продовжують переглядати ціни на пальне. В окремих операторів бензин і дизель подорожчали на 60 копійок — 1,10 гривні за літр, а різниця у вартості повного бака між найдешевшою та найдорожчою мережею сягає 275 гривень.
Про це розповідає “РБК-Україна”.
Найнижчі ціни на стандартний бензин А-95 та дизель серед представлених мереж утримує «Укрнафта». Літр А-95 там коштує 79,90 гривні, а дизельного пального — 83,90 гривні.
Найвищі цінники залишаються у преміальних мережах SOCAR, OKKO та WOG. Вартість окремих видів бензину перевищує 90 гривень за літр, а преміального дизеля наближається до 94 гривень.
Ціни на OKKO
бензин Pulls 100 — 92,90 грн/л;
бензин Pulls 95 — 85,90 грн/л;
бензин А-95 Євро — 82,90 грн/л;
дизель Pulls — 91,90 грн/л;
дизель Євро — 88,90 грн/л;
газ — 41,90 грн/л.
Ціни на WOG
бензин Mustang 100 — 92,90 грн/л;
бензин Mustang 95 — 85,90 грн/л;
бензин А-95 Євро — 83,50 грн/л, подорожчав на 60 копійок;
дизель Mustang — 90,40 грн/л;
дизель Євро-5 — 88,50 грн/л, подорожчав на 1,10 гривні;
газ — 41,90 грн/л.
Ціни на SOCAR
бензин NANO 100 — 95,40 грн/л;
бензин NANO 95 — 88,40 грн/л;
бензин А-95 — 85,40 грн/л;
дизель NANO Extro — 93,90 грн/л;
дизель NANO — 90,90 грн/л;
газ — 41,90 грн/л.
Ціни на «Укрнафті»
бензин Energy 98 — 86,90 грн/л;
бензин Energy 95 — 82,90 грн/л;
бензин А-95 — 79,90 грн/л;
бензин А-92 — 77,90 грн/л;
дизель Energy — 85,90 грн/л;
стандартний дизель — 83,90 грн/л;
газ — 39,90 грн/л.
Скільки коштує заправити повний бак
Заправка 50 літрів стандартного бензину А-95 або його євроаналога коштуватиме:
«Укрнафта» — 3 995 гривень;
OKKO — 4 145 гривень;
WOG — 4 175 гривень;
SOCAR — 4 270 гривень.
Таким чином, різниця між найдоступнішою та найдорожчою заправкою у цьому переліку становить 275 гривень за один повний бак.