Бензин і дизель знову подорожчали: скільки тепер коштує повний бак на популярних АЗС

Ціни на бензин в Україні / © Associated Press

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Українські мережі автозаправних станцій продовжують переглядати ціни на пальне. В окремих операторів бензин і дизель подорожчали на 60 копійок — 1,10 гривні за літр, а різниця у вартості повного бака між найдешевшою та найдорожчою мережею сягає 275 гривень.

Про це розповідає “РБК-Україна”.

Найнижчі ціни на стандартний бензин А-95 та дизель серед представлених мереж утримує «Укрнафта». Літр А-95 там коштує 79,90 гривні, а дизельного пального — 83,90 гривні.

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Найвищі цінники залишаються у преміальних мережах SOCAR, OKKO та WOG. Вартість окремих видів бензину перевищує 90 гривень за літр, а преміального дизеля наближається до 94 гривень.

Ціни на OKKO

бензин Pulls 100 — 92,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 85,90 грн/л;

бензин А-95 Євро — 82,90 грн/л;

дизель Pulls — 91,90 грн/л;

дизель Євро — 88,90 грн/л;

газ — 41,90 грн/л.

Ціни на WOG

бензин Mustang 100 — 92,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 85,90 грн/л;

бензин А-95 Євро — 83,50 грн/л, подорожчав на 60 копійок;

дизель Mustang — 90,40 грн/л;

дизель Євро-5 — 88,50 грн/л, подорожчав на 1,10 гривні;

газ — 41,90 грн/л.

Ціни на SOCAR

бензин NANO 100 — 95,40 грн/л;

бензин NANO 95 — 88,40 грн/л;

бензин А-95 — 85,40 грн/л;

дизель NANO Extro — 93,90 грн/л;

дизель NANO — 90,90 грн/л;

газ — 41,90 грн/л.

Ціни на «Укрнафті»

бензин Energy 98 — 86,90 грн/л;

бензин Energy 95 — 82,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин А-92 — 77,90 грн/л;

дизель Energy — 85,90 грн/л;

стандартний дизель — 83,90 грн/л;

газ — 39,90 грн/л.

Скільки коштує заправити повний бак

Заправка 50 літрів стандартного бензину А-95 або його євроаналога коштуватиме:

«Укрнафта» — 3 995 гривень;

OKKO — 4 145 гривень;

WOG — 4 175 гривень;

SOCAR — 4 270 гривень.

Таким чином, різниця між найдоступнішою та найдорожчою заправкою у цьому переліку становить 275 гривень за один повний бак.

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