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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Бензин і дизель знову змінилися в ціні 20 вересня: одна з найбільших АЗС зробила несподіваний крок

Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 91,50 грн за літр, а дизельного пального — 99,10 грн за літр.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Ціна на пальне

Ціна на пальне / © pixabay.com

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Станом на 20 вересня 2026 року UPG знизила вартість бензину і дизельного пального. Водночас інші великі оператори залишили вартість пального без змін.

Про це повідомляє «Главком».

Де подешевшало пальне

Порівняно з 19 вересня, зміни відбулися лише на АЗС мережі UPG. Там бензин А-95 та А-95+ подешевшали на 1 грн за літр. Водночас базове дизельне пальне стало дешевшим одразу на 2 грн за літр.

У мережах WOG, ОККО, SOCAR та «Укрнафта» ціни на пальне залишилися без змін.

Де пальне найдорожче

Серед представлених мереж найвищі ціни на бензин і дизельне пальне, як і раніше, фіксують на АЗС ОККО, WOG та SOCAR.

Водночас на UPG та АЗС «Укрнафта» пальне залишається помітно дешевшим.

Скільки коштує бензин та дизель 20 вересня

/ © Главком

© Главком

Ціни на пальне в Україні 2026 — останні новини

Нагадаємо, паливний експерт і засновник групи компаній «Prime» Дмитро Льоушкін передбачає, що ціна дизельного пального на АЗК цими вихідними може бути 100 грн за літр. Водночас частина мереж поки що технічно не може встановити на табло тризначну ціну.

Напередодні середня вартість бензину А-95 у мережах становить близько 89,84 грн за літр, дизельного пального — 98,98 грн за літр.

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