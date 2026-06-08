Бензин за 95 гривень: експерт спрогнозував, коли можливий стрибок цін на пальне

Ціни на бензин / © ТСН

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На паливному ринку України не виключають зростання цін на пальне наприкінці літа та восени. Йдеться про потенційний ціновий стрибок, який може відбутися у серпні–жовтні на тлі геополітичної нестабільності та коливань світових нафтових котирувань.

Про це в ефірі програми «Ранок.LIVE» повідомив паливний експерт, засновник групи компаній «Prime» Дмитро Льоушкін.

За його словами, український ринок пального швидко реагує на глобальні зміни вартості нафти, тому будь-які коливання на міжнародних біржах майже одразу відображаються на внутрішніх цінах.

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«День-два — гуртові ціни змінюються. А за тиждень-два змінюється роздріб. Наприкінці минулого тижня ми бачили стрімке зниження ціни, нафта впала, то сьогодні бачимо стрибок ціни, пов’язаний з конфліктом Ізраїль-Іран», — зазначає експерт.

За його словами, залишається тренд на зниження ціни. Водночас, якщо не вирішиться питання з Ормузькою протокою, у серпні-жовтні можливе повернення до ціни 95 гривень за літр бензину.

Нагадаємо, нафта різко здорожчала після удару Ірану по Ізраїлю. Так, вартість підвищилася щонайменше на 4 долари за барель.

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