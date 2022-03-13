"Бердянськ - це Україна": в окупованому місті попри погрози жителі вийшли на мітинг (відео)

"Бердянськ - це Україна": в окупованому місті попри погрози жителі вийшли на мітинг (відео)

Сотні містян пройшлися ходою центральними вулицями міста.

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області місцеве населення всіляко дає зрозуміти окупантам, що їм у місті не раді і жодної підтримки росії тут немає.Щодня місцеві жителі виходять проукраїнські мітинги.

Сьогодні вчергове бердянці вийшли на проукраїнський мітинг.

Тисячі місцевих жителів з Державними прапорами України та викрикуючи гасло "Бердянськ - це Україна" пройшлися ходою вулицями міста.

Незважаючи на те, що окупанти погрожують бердянцям через участь у мітингах, жителі все одно висловлюють свою проукраїнську позицію.

У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти негуманними методами змушують журналістів транслювати російську пропаганду. Загарбники змушують представників ЗМІ випускати в ефір пропаганду "руського міру" під дулами автоматів.