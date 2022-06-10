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Бердянську косу "звільнили" від туристів: з'явилося відео з порожнього курорту

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Бердянську косу "звільнили" від туристів: з'явилося відео з порожнього курорту

Скріншот із відео / pro.berdiansk2

Коса, яка зазвичай переповнена туристами в червні - порожня. На вулицях не видно навіть місцевих мешканців.

До Бердянську 27 лютого зайшла російська військова техніка. Місто на березі Азовського моря окуповане вже понад три місяці. Таким безлюдним воно не було навіть у найгірші курортні сезони.

Відео з порожньої Бердянської коси опублікували місцеві мешканці в Мережі.

"Бердянську косу "асвабаділі" від туристів. Такою безлюдною перлина Азовського моря не була навіть у найгірші курортні сезони", - йдеться під відео.

На записі видно, що бази відпочинку закриті. Дорога, яка зазвичай забита автівками, порожня. На вулицях не видно людей.

"І десь там могли бути багато тисяч українців. Засмагати, відпочивати, пити холодне пиво, їсти креветки та рибу, спілкуватися", - написали в коментарях.

Нагадаємо, Мелітополь з 26 лютого окупований Росією. Загарбники розвісили російські прапори в місті та привласнили собі магазини. У деяких з них встановлені ціни в рублях.

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