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Берегова охорона США виявила біля узбережжя Аляски російський корабель

Берегова охорона США виявила біля узбережжя Аляски російський корабель

Російький корабель / Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

Судно перебувало в межах виключної економічної зони США.

Катер берегової охорони США у понеділок, 5 серпня, натрапив на російське судно під час патрулювання поблизу Алеутських островів на Алясці. Крім того, судно росіян помітив також екіпаж вертольота з авіабази берегової охорони острова Кадьяк.

Про це пише AP.

Зазначається, що судно виявили приблизно за 48 кілометрів на південний схід від перевалу Амукта. Воно перебувало в межах виключної економічної зони США.

На спроби зв'язатися з береговою охороною російський корабель не реагував.

"Ми супроводжували корабель, щоб переконатися, що інтереси США в морському середовищі навколо Аляски не порушуються", – сказав командир есмінця "Алекс Хейлі" Стівен Балдовскі.

Однак цей випадок далеко не єдиний. У липні берегова охорона під час патрулювання також помітила 4 китайські військові кораблі на північ від перевалу Амчітка на Алеутських островах у міжнародних водах. Вони теж перебували у виключній економічній зоні США.

Раніше ми розповідали, як українські війська влаштували триденний рейд, щоб викрасти особливий російський танк.

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