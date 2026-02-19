Берестечко в стилі Тарантіно: вчитель історії показав "шедевральні" відповіді учнів на контрольних

Реклама

Вчитель історії Богдан Комарніцький поділився курйозним випадком зі свого педагогічного досвіду, як школярі у восьмому класі складали контрольну, де потрібно було описати історичний портрет українського гетьмана Богдана Хмельницького.

Про це йдеться у дописі вчителя в Threads.

Історик очікував, що побачить у відповідях про Зборівський договір, державотворення або ж про союз із татарами. Натомість школярі йому описали, як уявляють гетьмана.

Реклама

«Натомість отримую цей шедевр: „Він був з вусами та капелюхом. В своєму костюмі з мечем, булавою в черевиках і револьвером“. Револьвером, Карл. Схоже, я пропустив той параграф підручника, де гетьман зачищає Берестечко в стилі Тарантіно. Тепер сиджу і думаю: це 0 балів за хронологію чи 12 за неймовірну уяву?», — жартома зазначає вчитель.

Комарніцький іронічно зазначив, що іноді здається, що фантазія дітей — це єдине, що тримає нашу освіту на плаву.

У коментарях під дописом користувачі стали ділитися своїми курйозними випадками під час навчання в школі.

Суші і княз Святослав Хоробрий

Реклама

Інша вчителька розповіла, що на уроці показала фото Бандери, а школярка відповіла, що це Грушевський в молодості.

«Інші 2 красуні сказали, що вперше чують про Небесну сотню, Революцію Гідності, кіборгів та Донецький аеропорт», — дивується педагог.

Ще одна педагогиня поділилася, що учениця, описуючи день із життя шляхтича, написала, що він снідає авокадо-тостом в оксамитовому халаті.

Одна коментаторка пригадала, що на уроці історії потрібно було намалювати гетьмана Самійла Кішку. То її однокласник намалював красивого кота, за що «вхопив» двійку.

Реклама

Раніше ми розповідали, які ціни на репетиторів в Україні у 2026 році.