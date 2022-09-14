Береза, дуб чи вільха: які дрова краще вибирати для опалення і як їх правильно зберігати

Ефективність обігрівання будинку багато в чому залежить від правильно обраних дров та їхнього зберігання. Паливо повинне горіти якомога довше, віддаючи своє тепло приміщенням. Але не всі породи деревини мають однакові властивості. Які дрова купити для опалення - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Варто зазначити, що кожна порода дерева відрізняється характерною щільністю структури. Чим щільніше деревина, тим довше вона буде горіти, а потім і тліти. Проте, такі сорти також і довго загоряються. Тому до них потрібно купувати додаткові дрова з більш легкої деревини, щоб використовувати їх для розпалювання.

Не менш важливими є підготовка та зберігання дров в осінньо-зимовий період. Якщо все зробити правильно, дрова створять в вашому будинку особливий затишок та тепло.

Основні характеристики дров

Деревина різних порід має свої особливі характеристики і, часом, вони дуже сильно відрізняються один від одного. Тому одні види дерев підходять для будівництва, тоді як інші - для опалення оселі.

Також слід враховувати і те, де саме ви будете топити дрова. Якщо в вашому будинку стоїть грубка, то для неї підходять практично всі дрова. А от для каміна краще не брати надто смолисті породи, тому що під час горіння вони створюють кіптяву та задимлення. Соснові дерева також можуть вистрілювати вуглинками, які можуть потрапляти на інші поверхні та загорятися.

Для грубки оптимальними вважаються дрова тривалого горіння. Також не менш важливою характеристикою є мінімальна кількість диму, який виділяється під час згорання, і золи, що залишається в топці.

Дрова для грубки повинні також бути добре просушеними. Свіжоспилену деревину ніколи не використовують відразу. Вона просихає вже в печі та дає надто багато диму, а потім погано горить через вологу. Такі дрова дають мало тепла.

Як перевірити, чи дрова добре просушилися? Запам'ятайте один простий старий спосіб: якщо ви чуєте дзвінкий звук, коли одне поліно вдаряється об інше, значить таку деревину вже можна використовувати для опалення.

Які дрова купити для опалення

Хвойні чи листяні - які дрова купити для опалення? / Фото: pixabay.com

Хвойні породи

Небажано використовувати для опалення будинку деревину хвойних порід.

Хоча вона горить досить добре, але під час цього процесу з'являється надто багато диму. Такі дрова купувати небажано ще й тому, що вони горять надто інтенсивно та швидко, мають мінімальне тепловіддавання. Таке паливо зазвичай купують для бань, тому що до складу деревини входять смоли і ефірні масла, які в невеликих кількостях позитивно впливають на здоров'я людини. Наприклад, покращують роботу дихальних шляхів, заспокоюють нерви, дарують розслаблення, знімають напругу в м'язах.

Листяні породи

Для опалення будинку найкращими вважаються листяні породи. Їхня будова щільніша, а тому час горіння довгий, а тепловіддавання хороше. Також в їхньому складі немає смолистих речовин, тому під час горіння не виділяються гар та кіптява.

Серед листяних порід є ті, які краще використовувати для розпалення, і ті, що підходять для проведення профілактичних заходів з грубкою.

Плодовими деревами також можна розпалювати печі. Але їх краще приберегти для каміна. Коли вони горять, то виділяють приємні аромати.

Вільха

Вільхові дрова важко сплутати з іншими, адже на розрізі вони відрізняються жовтуватим, охристим та навіть блакитнуватим відтінками. Якщо ви вирішили купити дрова вільхи, варто зазначити, що їх не потрібно піддавати додатковому просушуванню. Вони самі дійдуть до потрібного стану. Для печі краще вибирати вільху, яка росла далеко від водойм.

Також вільха часто використовується для коптіння, тому що має ароматичні речовини. Зберігаються такі дрова протягом багатьох років, не втрачаючи своїх властивостей.

Під час горіння вільха дає мало диму та має хороше тепловіддавання. Часто цю деревину використовують для очищення димохідної труби, тому що її випаровування прибирають сажний нагар.

Дуб

Ідеальним варіантом для опалення вважаються саме дубові дрова. Однак така деревина коштує немало. Дуб економний у використанні і дає багато тепла. Часто такі дрова використовують як добавку до інших видів, щоб горіння було тривалішим.

Через щільну структуру волокон дуб набагато важчий за інші породи. Він довго розгорається та довго горить, перетворюючись на вугілля, яке підтримує грубку в підігрітому стані ще деякий час.

Якщо ви вирішили купити дрова дуба, не варто вибирати надто товсті колоди зі старих дерев. Вони дають менше тепла. Краще обирати колоди середнього діаметру - вони відрізняються найкращими характеристиками для опалення будинку.

Під час горіння деревини дуба виділяється приємний аромат. А тому такі дрова використовують також і для відкритих камінів.

Береза

Березові дрова використовувалися для опалення з давніх-давен / Фото: pixabay.com

З давніх-давен для лазен і опалення житла використовується береза. Крім того, що така деревина дає гарне тепло, вона відрізняється ще й дезінфікуючими властивостями. В березі міститься дьоготь, який допомагає дровам швидко зайнятися полум'ям і добре горіти довгий час. Згораючи, береза не дає багато вугілля і попелу. А тому її часто використовують для того, щоб загорілися більш важкі за структурою дрова.

Однак, не варто зберігати березові дрова надто довго. На жаль, вони втрачають свої властивості вже після двох років зберігання. Поліна починають псуватися зсередини і стають порохнявими, починають видавати неприємний запах. Також зменшується і тепловіддавання.

Липа

Якщо використовувати липу для опалювання будинку, то ці дрова будуть надзвичайно швидко нагрівати піч. Також липа - ідеальний варіант для лазні. Оскільки відрізняється лікувальними властивостями. Наприклад, допомагає у лікуванні запалення легенів. Однак ця властивість деревини зберігається лише протягом двох років після заготівлі. Потім її можна використовувати лише для опалення будинку.

Осика

Осика також допомагає очищувати димохідну трубу від сажі. Однак, такі дрова не дають хорошого тепловіддавання. Тому для опалення будинку їх майже не використовують. Хоча можна купити осику для того, щоб швидше розпалювати деревину зі щільною структурою.

Верба та тополя

Якщо у вас немає можливості купити дрова інших порід, можна використовувати вербу чи тополю. Також вони коштують дешевше, що дозволяє сильно економити. Однак, дрова з цих дерев швидко згорають і майже не дають тепла. Щоб добре прогріти будинок, їх доведеться використовувати дуже багато.

Тому слід добре зважити, чи є сенс купувати дрова такої низької якості. Чи краще заплатити більше за щільну деревину, яка буде давати багато тепла.

Як правильно зберігати дрова

Як правильно зберігати дрова для опалення? / Фото: pixabay.com

Мало купити дрова, які будуть якісними, потрібно знати, як їх зберігати. Дуже важливо врахувати такі моменти:

місце, де ви будете зберігати дрова, по можливості краще влаштовувати неподалік входу в будинок, так поповняти домашній запас дров взимку буде простіше;

рубати та пиляти дрова потрібно заздалегідь, ще до початку холодів;

добре просушіть паливо та зберігайте його в спеціальних спорудах з хорошим провітрюванням (краще, щоб вони були підняті над землею, а під ними постелений гідроізолюючий матеріал);

не варто встановлювати місце для зберігання дров в низині, тому що там вранці може стояти туман і збиратися зайва волога, там деревина буде зволожуватися і може почати гнити;

обов'язково захистіть дрова від будь-яких опадів, тому що вода, потрапляючи всередину, може псувати деревину;

складайте поліна так, щоб вони могли провітрюватися, залишайте між ними невеликий простір;

до укладання місця для зберігання дров, поліна потрібно добре просушити, час залежить від кількості теплих днів, вологості повітря та обраної ділянки.

Таблиця питомої теплотворності деревини різних порід