Березень може стати "чорним місяцем" для росіян на фронті: деталі від Міноборони

У Міноборони повідомили, що з фронту щодня надходять відеопідтвердження, де російська піхота вдається до самознищення. Найчастіше це трапляється після поранень, отриманих внаслідок атак безпілотників, або в умовах повного оточення українськими дронами.

Про це повідомляє міністр оборони Михайло Федоров.

Дата публікації 16:24, 29.03.26

Федоров зазначає, що така поведінка є наслідком рішень, які ухвалюються у військово-політичному керівництві РФ. Зокрема, російська пропаганда переконує у «контролі ситуації та перевазі», однак реальна картина на полі бою суттєво відрізняється.

«Непідготовлені люди, відсутність шансів на евакуацію та постійний тиск дронів», — пояснив він.

Окрім цього, за даними міністра, російське командування фактично забороняє військовим здаватися в полон, просуваючи наратив про те, що «краще померти одразу». Водночас українська сторона регулярно проводить обміни полоненими, що дає шанс на виживання.

«Росія забирає у своїх громадян право на життя», — підкреслюється у заяві.

Зазначається, що втрати російської армії продовжують стрімко зростати.

«Березень може стати рекордним за кількістю знищених росіян. Динаміка ураження свідчить, що завдяки українським Силам оборони втрати ворога перевищать 30 000 важкопораненими та вбитими», — акцентував Федоров.

Водночас досягнення позначки у 50 000 втрат на місяць може мати для російської армії катастрофічні наслідки. У Міноборони також натякнули на можливі додаткові рішення для посилення цієї динаміки.

«Можливо, запропонувати нараховувати 12 єБалів (зараз стільки ж за знищеного) підрозділу, в чиїй смузі окупант здійснив самознищення, за наявності відеопідтвердження?», — іронічно завершив Федоров.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за добу 28 березня ліквідовано близько 1300 російських військових. Загальні втрати РФ від початку повномасштабної війни сягнули приблизно 1 294 470 осіб. Також знищено значну кількість техніки, зокрема танки, бронемашини, артсистеми, безпілотники тощо. Загалом темпи втрат для РФ на фронті залишаються вкрай високими.