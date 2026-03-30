Березень завершиться дощами та температурними контрастами: де буде найтепліше, а де випаде сніг

Весь наступний тиждень в Україні переважатиме волога погода з періодичними опадами.

Світлана Несчетна
Весна / © Associated Press

У вівторок, 31 березня, погоду в Україні визначатиме циклон, який принесе вологу та нестабільну атмосферу. Очікуються періодичні дощі, а температурні показники в різних регіонах суттєво відрізнятимуться — від майже зимового холоду на заході до травневого тепла на сході.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Циклони над Європою

За словами експертки, завтра над Україною та Італією пануватимуть циклони з атмосферними фронтами. Вони забезпечать дощову погоду на значній частині європейського континенту. Водночас на крайньому заході Європи, зокрема в Іспанії, завдяки впливу антициклону буде сухо.

Де буде найтепліше, а де випаде сніг?

Температура повітря у вівторок буде неоднорідною.

У західних областях очікується найхолодніша погода, вдень лише +4…+9°C. У Карпатах температура буде ще нижчою, через що можливий сніг.

У більшості областей в центрі на на півночі стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +10…+15°C.

Найвищі показники прогнозують на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині та в Кропивницькому — тут повітря прогріється до +14…+19°C.

«Не забувайте парасолі, а також засоби від артеріального тиску чи головного болю — погода передбачається нестабільна», — застерігає Наталка Діденко.

Погода у Києві

У Києві березень завершиться під супровід дощу. Попри вологість, у столиці буде досить тепло — вдень до +15°C.

Прогноз на тиждень та Вербну неділю

Весь наступний тиждень в Україні переважатиме волога погода з періодичними опадами. Проте є й хороші новини для тих, хто чекає на свята: за попереднім прогнозом, на Вербну неділю буде багато сонця та помірне тепло. Дощі в цей день ймовірні лише у південній частині країни.

Раніше Діденко назвала точну дату різкого похолодання в Україні.

