"Бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду, приємного мало": священник з Полтави підірвав Мережу постом про негоду

Священнослужитель висловився про негоду і порадив містянам бути обережними на вулиці.
По всій Україні панує негода. Снігом замело вулиці й дороги, а через заметіль важко не лише пересуватися вулицями, а й влаштовувати похорон.
На це натякнув скандальний священник з Полтави Олександр Дедюхін.
"Ви там бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду, приємного мало", - написав він.
Публікація священнослужителя викликав активне обговорення у соцмережі.
- Найбільш ідеальний пост про снігопад. А то всі стандартно пишуть про красу, про настрої... Ідіть спочатку на цвинтар, кадилом помахайте неслухняною від холоду рукою, тоді ставитимете дурні фото на тему снігопаду.
- Одна людина казала, що помирати зимою недобре, бо люди клясти будуть, як копатимуть мерзлу землю. А літом добре, лежиш собі, посміхаєшся.
- Оптимістично.
- А ще кажуть, що у медиків гумор специфічний. Он як святі отці мочать.
- Переконливо.
Нагадаємо, що священника Православної церкви України з Полтави і за сумісництвом місцевого депутата звинуватили у сексизмі. Сталося це після того, як він висловив свою позицію щодо абортів. Коли його читачі почали обурюватись, він написав другий допис - ще скандальніший.
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