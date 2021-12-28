"Бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду, приємного мало": священник з Полтави підірвав Мережу постом про негоду

"Бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду, приємного мало": священник з Полтави підірвав Мережу постом про негоду

Священнослужитель висловився про негоду і порадив містянам бути обережними на вулиці.

По всій Україні панує негода. Снігом замело вулиці й дороги, а через заметіль важко не лише пересуватися вулицями, а й влаштовувати похорон.

На це натякнув скандальний священник з Полтави Олександр Дедюхін.

"Ви там бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду, приємного мало", - написав він.

Публікація священнослужителя викликав активне обговорення у соцмережі.

Найбільш ідеальний пост про снігопад. А то всі стандартно пишуть про красу, про настрої... Ідіть спочатку на цвинтар, кадилом помахайте неслухняною від холоду рукою, тоді ставитимете дурні фото на тему снігопаду.

Одна людина казала, що помирати зимою недобре, бо люди клясти будуть, як копатимуть мерзлу землю. А літом добре, лежиш собі, посміхаєшся.

Оптимістично.

А ще кажуть, що у медиків гумор специфічний. Он як святі отці мочать.

Переконливо.

Нагадаємо, що священника Православної церкви України з Полтави і за сумісництвом місцевого депутата звинуватили у сексизмі. Сталося це після того, як він висловив свою позицію щодо абортів. Коли його читачі почали обурюватись, він написав другий допис - ще скандальніший.

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