Березневі аномалії: у яких регіонах України знову випаде сніг та де очікувати паводків

Якою буде погода в Україні найближчими днями / © Associated Press

Погода в Україні цього тижня демонструє характерне для березня похолодання перед теплом, яке супроводжується температурними коливаннями та нічними заморозками.

У східні регіони, Карпати та частину центральних областей тимчасово повернеться «зимова погода», де очікуються морози та мокрий сніг.

Погода в Україні

Представниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха в коментарі 24 Каналу розповіла, що цього тижня в Україні триватиме помірне похолодання, проте вже з 21 березня температура дещо зросте — до +12 градусів тепла. За словами синоптикині, нинішні показники нарешті відповідають кліматичній нормі, тоді як аномальне тепло на початку місяця було нетиповим і навіть принесло температурні рекорди в західні регіони.

Як повідомляє Наталія Птуха, повернення до позначки +17 градусів тепла найближчим часом не очікується.

Водночас представниця Українського гідрометцентру зазначила, що літо 2026 року в Україні може бути спекотнішим, ніж зазвичай. Проте вона наголосила, що підстав говорити про стабільну аномальну спеку наразі немає. За її словами, остаточні прогнози стануть більш точними ближче до сезону.

Своєю чергою, синоптикиня Наталка Діденко зауважує, що найближчими днями буде прохолодна погода та радить одягатися тепліше. Як прогнозує Діденко, відчутне потепління прийде до України ближче 23 березня.

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань попереджає, що від 24 березня очікується активізація південних циклонів, які можуть зумовити надходження опадів у різних фазах, у тому числі і мокрий сніг.

За даними Українського гідрометцентру, 20 березня в Карпатах, східних, Полтавській, Дніпропетровській областях вночі очікується невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер дутиме переважно північно-східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

«На висотах знаходитиметься холодна повітряна маса, тому розраховуємо й на подібну погоду», — зазначають метеорологи.

Температура повітря вночі становитиме від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, вдень очікується до +11 градусів вище нуля. Дещо тепліше 20 березня буде на Закарпатті — до 14 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі очікується від +1 до +6 градусів тепла, вдень — від +9 до +14 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 20 березня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про підтоплення

У період з 20 по 23 березня на річках басейну Десни продовжуватиметься підйом рівня води в межах 10 см за добу. Як зазначають метеорологи, це призведе до подальшого затоплення заплави на річці Снов поблизу Сновська.

Також очікується перелив місцевої дороги, що сполучає села Великий та Малий Дирчин у Чернігівському районі. У зв’язку з цим оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Попередження про підтоплення / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У п’ятницю, 20 березня, по території Київщини та міста Києва буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Опадів не передбачається.

Вітер дутиме північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, вдень очікується від +6 до +11 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, у столиці ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у місті до самого вечора. Істотних опадів не передбачається.

Температура повітря коливатиметься від +2 градусів тепла вночі до +12 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 20 березня / © скриншот

Погода у Львові

На Львівщині 20 березня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини.

В області буде хмарна погода із проясненнями, без істотних опадів, лише ввечері невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг зберігатиметься ожеледиця.

Вітер дутиме західний з переходом на північний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +12 градусів тепла.

У Львові 20 березня очікуються значні температурні перепади — вночі очікується від –1 градусу морозу до +1 градусу тепла, вдень повітря прогріється до +11 градусів тепла.

Погода в Одесі

У п’ятницю, 20 березня, на Одещині очікується хмарна погода з проясненнями без суттєвих опадів. Протягом дня пануватиме північний вітер зі швидкістю 9–14 м/с, при цьому мешканців прибережних районів попереджають про пориви до 12–14 м/с.

Температурні показники в області коливатимуться від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла вночі, а вдень повітря прогріється до +14 градусів тепла. Безпосередньо в Одесі нічна температура становитиме від +2 до +4 градусів тепла, тоді як денний максимум сягне позначок +12 градусів.

Погода у Харкові

На Харківщині 20 березня буде хмарна погода. Вночі та вдень місцями пройдуть дощі, окрім того вранці можливий туман.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла, вдень очікується від + 7 до +12 градусів тепла.

У Харкові вночі та вдень синоптики прогнозують невеликий дощ. Також вночі та вранці очікується слабкий туман.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура коливатиметься від +3 градусів тепла вночі, до +11 градусів тепла вдень.

Погода у Черкасах

У Черкаському обласному центрі з гідрометеорології зазначають, що 20 березня настане День весняного рівнодення, що знаменує початок астрономічної весни та поступове збільшення світлового дня.

Синоптики зауважують, що на тлі цих природних змін протягом найближчих двох діб погода на Черкащині формуватиметься під впливом висотної улоговини, тому очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів.

Температурні показники вночі під час прояснень коливатимуться від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +10 градусів тепла. Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: вночі та вранці 20 березня у Черкасах та області прогнозують густий туман із погіршенням видимості до 200–500 метрів, що відповідає першому рівню небезпечності.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Черкащині 20 березня / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 20 березня буде хмарна погода без істотних опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області коливатиметься:

вночі від 0 до +5 градусів тепла;

вдень від +10 до +15 градусів тепла.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +2 до +4 градусів тепла;

вдень від +11 до +13 градусів тепла.

До Карпат повернулася зима

На горі Піп Іван зранку 19 березня спостерігаються складні погодні умови — сніг і щільна хмарність значно ускладнюють видимість. Температура повітря опустилася до -8 градусів нижче нуля, а вітер посилюється до 12 м/с.

Відпочивальники оприлюднили кадри з гірськолижного курорту Буковель. Сезон там, вочевидь, триває.

Буковель засипало снігом

Рятувальники нагадують, що через погіршення погоди перебування в горах зараз є вкрай ризикованим. Як наголошують працівники ДСНС сильний вітер та погана видимість можуть призвести до переохолодження чи втрати орієнтації.

Фахівці закликають мандрівників не нехтувати власною безпекою, ретельно стежити за прогнозами та, за можливості, відкласти походи до стабілізації умов.

